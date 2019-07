Příštím britským premiérem bude Boris Johnson, ukázal průzkum

Londýn - Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson se stane novým vůdcem konzervativců a tedy i novým britským premiérem. Podle médií to ukázal průzkum mezi členy strany, kteří už ve stranických volbách odevzdali hlas. Podle ankety serveru ConservativeHome získal Johnson 72 procent hlasů. Oficiální výsledky budou oznámeny 23. července.

V průzkumu odpovědělo 1319 členů Konzervativní strany, která má zhruba 120.000 členů. "Pokud je anketa přesná, dá se na základě dostupných údajů předpokládat, že Johnson získá 67 až 72 procent hlasů," uvedl redaktor serveru Paul Goodman.

Zbytek hlasů připadne Johnsonovu rivalovi, současnému šéfovi diplomacie Jeremymu Huntovi.

Odcházející premiérka Theresa Mayová zatím deníku Daily Mail poskytla patrně jeden z posledních rozhovorů ve funkci. Naznačila v něm, že Johnsonovi jde jen o moc, aniž svého pravděpodobného nástupce přímo jmenovala.

V rozhovoru se Mayová vrátila i ke chvíli, kdy oznamovala svou rezignaci a ke konci projevu se jí zlomil hlas. "Pokud by se to stalo muži, říkalo by se 'jaký je to vlastenec, má svou zemi opravdu rád'. Ale když to udělá premiérka, tak je to 'proč brečí?'".