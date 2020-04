Příští týden se otevřou další obchody, úřady nejspíš 20. dubna

Praha - Příští týden budou otevřeny další obchody, které vláda nařídila v březnu uzavřít ve snaze zamezit šíření koronaviru v Česku. Seznam doladí ministerstva průmyslu a zdravotnictví během Velikonoc. Úřady by mohly začít plně fungovat 20. dubna za zvýšených hygienických opatření. Nouzový stav potrvá do 30. dubna. Roušky už nemusí nosit řidiči MHD, rodina jedoucí v jednom autě či autisté. Koronavirus se Českem šíří šestým týdnem, počet mrtvých s covid-19 překročil stovku.

Při výběru obchodů, které budou moci příští týden otevřít, bude pracovní tým přihlížet k velikosti prodejní plochy a také k tomu, do jaké míry se podaří zamezit shlukování lidí. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka bude proces otevírání obchodů několikatýdenní, vláda ale nechce otálet. Brzy by mohly být za přísných podmínek povoleny farmářské trhy. Dnes se zákazníkům znovu otevřely hobbymarkety či cykloprodejny. České dráhy dnes avizovaly, že od úterý opět začnou prodávat jízdenky ve vlaku.

Vláda dnes prodloužila nouzový stav po úterním souhlasu Sněmovny do čtvrtka 20. dubna, původně měl skončit tuto sobotu. Pracovníci ve zdravotnictví už nebudou mít zakázáno čerpat dovolenou, jak dříve vláda mimořádně zavedla. Hejtmani dostanou k dispozici seznam studentů posledních ročníků lékařských fakult, kterým byla uložena pracovní povinnost po dobu nouzového stavu.

Na pomoc kultuře zasažené opatřeními proti koronaviru vláda uvolní jednu miliardu korun, dotační programy, vyhlásí ministerstvo kultury v řádu týdnů. Pomocí chce udržet síť divadel, muzeí, galerií nebo orchestrů ve všech regionech. Vláda dnes také zařadila výrobce léčiv do režimu kritické infrastruktury, kam patří podniky, u kterých by narušení funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu nebo zdraví lidí. Léčiva jsou strategickou komoditou. Dneškem se rovněž obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády, která má vyhledávat možné problémy ve fungování ekonomiky nebo vydávat doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů. NERV by měl mít 15 členů, pracovat budou bez nároku na odměnu.

Kromě vlády zasedá i Senát. Beze změny schválil jednorázový příspěvek 25.000 korun pro živnostníky a vyzval ministryni Alenu Schillerovou ke změně zákona o příspěvku pro OSVČ. Měl by zahrnout i lidi, kteří podnikají a současně s tím mají zaměstnání. Ministerstvo financí odpoledne představilo formulář žádosti o příspěvek. Ministerstvu dnes také vláda schválila návrh na prominutí DPH u darů, které dárci poskytli záchranářům nebo sociálním službám. Odpuštění daně platí od 12. března do skončení nouzového stavu.

Koronavirus se Českem šíří od 1. března. Do dneška se nákaza prokázala u 5467 lidí, 112 lidí s koronavirem zemřelo a 301 se uzdravilo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že během několika následujících dnů bude pro české pacienty s covid-19 dostupný experimentální lék favipiravir z Japonska. Poprvé jej použijí lékaři v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, poté i v dalších nemocnicích. Japonsko lék daruje pro 20 až 25 pacientů, kteří se léčí v nemocnicích. Pokud by bylo třeba víc, Česko ho může koupit pro dalších 80 lidí. "Zdá se, že je poměrně slibný pro středně závažné případy," uvedl ministr. ČR je mezi dvacítkou zemí, jimž Japonsko lék povolilo dodat. V českých nemocnicích už byly podané i další experimentální léky na covid-19, a to remdesivir či hydroxychlorochin.

Se zbytečnou byrokracií, zmatky, nesmyslnými požadavky a nedostatkem informací se podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého potýkají podnikatelé, kteří žádají kvůli koronavirové krizi o pomoc státu, zejména v programech COVID I a COVID II. Dlouhý upozornil také na to, že v ekonomické pomoci začíná ČR zaostávat za ostatními státy. "Zahráváme si tím s budoucností českých středních průmyslových podniků," řekl. Německý hospodářský deník Handelsblatt dnes napsal, že krize zasáhne hospodářství zemí východní Evropy obzvlášť silně, střednědobě by ale tyto ekonomiky mohly mít z krize prospěch.

Na hluboké ztráty se připravují podnikatelé v cestovním ruchu. Zaměstnavatelské a odborné asociace odhadly, že propad tržeb v této oblasti od počátku krize do konce dubna dosáhne 50 miliard korun. S připočtením služeb navázaných na toto odvětví budou ztráty činit přes 75 miliard korun. Vyzvaly proto vládu, aby se začala zabývat jejich návrhy na záchranu cestovního ruchu. Velkým podílem cestovního ruchu je specifická Praha, podle CEVRO Institutu HDP hlavního města se letos v důsledku koronavirového útlumu propadne při optimistickém scénáři o 2,9 procenta, při pesimistickém až o 11,8 procenta.

Krize dolehla i na velké automobilky. V úterý po Velikonocích chce výrobu po třítýdenní odstávce obnovit automobilka Hyundai v Nošovicích, kolínská TPCA chce výrobu rozjet 17. dubna, ale mladoboleslavská Škoda odstávku prodloužila do 27. dubna. V úterý se měli do práce vrátit i zaměstnanci Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě, výrobce autobusů ale odstávku prodloužil do 19. dubna.