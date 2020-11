Příští týden se ochladí, v noci už mohou přijít mrazíky

Praha - Příští týden přinese do Česka ochlazení. Nejvyšší denní teploty postupně klesnou z devíti na pět stupňů Celsia. V dalších třech týdnech by se mělo dál mírně ochlazovat a v noci už budou teploty klesat pod bod mrazu. Vyplývá to z dnes zveřejněné předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro období od 16. listopadu do 13. prosince.

Jako celek budou následující čtyři týdny teplotně průměrné, domnívají se meteorologové. A od běžných hodnot pro tuto část roku by se neměly odchýlit ani množstvím srážek. "V průběhu období zaznamenáme na horách sněžení, v nižších polohách přechodně déšť se sněhem," uvádí ČHMÚ. Týdenní úhrny srážek se budou podle jeho předpovědi pohybovat většinou kolem deseti litrů vody na metr čtvereční.

Začátek příštího týdne bude ještě relativně teplý s denními maximy kolem devíti stupňů. Na konci týdne už ale meteorologové předpokládají teploty přes den jen kolem pěti stupňů Celsia. Úměrně tomu se ochladí i v noci, a to ze zhruba pěti stupňů na začátku týdne k nule na jeho konci.

Navazující tři týdny se budou teploty dál mírně snižovat. Denní maxima by už neměla stoupat nad pět stupňů a v noci už bude pravděpodobně mrznout.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 16. listopadu do 13. prosince je 0,8 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1998, kdy průměr činil minus tři stupně. Zatím nejvyšší průměr 5,6 stupně Celsia meteorologové zaznamenali v období na přelomu listopadu a prosince v roce 2006.

Měsíční výhled se podle ČHMÚ zaměřuje na týdenní průměry, nepostihuje proto všechny možné výkyvy počasí. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek je zhruba 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro daná období.