Praha - Příští týden odstartují domácí hokejové soutěže. Nový ročník extraligy začne ve středu 8. září předehrávkou mezi Karlovými Vary a Kometou Brno. Zbývajících šest utkání 1. kola je na programu v pátek. První liga zahájí sezonu v sobotu 11. září. Český národní tým začne na turnaji Karjala ve čtvrtek 11. listopadu proti Švédsku.

Základní část extraligy, která se v nadcházející sezoně bude hrát po postupu Kladna s patnácti účastníky, vyvrcholí 60. kolem v úterý 8. března. Kladenští Rytíři budou po dobu rekonstrukce svého stadionu hrát domácí duely v azylu v Chomutově.

První čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále a celky na 5. až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Čtvrtfinále, semifinále i finále už se bude hrát na čtyři výhry. Nový mistr bude korunován nejdříve v pátek 22. dubna a nejpozději v sobotu 30. dubna.

Celek z posledního místa sestoupí do první ligy a 14. tým bude hrát baráž na čtyři vítězné zápasy s vítězem druhé nejvyšší soutěže. Od sezony 2022/23 se bude hrát extraliga se 14 účastníky.

Také druhou nejvyšší soutěž čeká redukce ze 17 na 14 týmů. Přímo do druhé ligy sestoupí celky na 15. až 17. místě po základní části. Ta se bude hrát tříkolově každý s každým a jednotlivé týmy odehrají 48 utkání v celkových 51 kolech. Týmy na 13. a 14. budou hrát play down na čtyři vítězná utkání. Poražený sestoupí také do druhé ligy a vítěz bude hrát baráž na čtyři vítězná utkání s vítězem třetí nejvyšší soutěže.

Play off první ligy začne předkolem na dva vítězné duely pro týmy na 7. až 10. místě. Čtvrtfinále, kam postoupí přímo první šestka po základní části, bude na tři vítězné duely a semifinále i finále na čtyři.

Český národní tým čekají v sezoně dva vrcholy. Mezi 9. a 20. únorem se představí na olympijských hrách v Pekingu. V základní skupině B čekají svěřence trenéra Filipa Pešána Rusko, Švýcarsko a Dánsko, rozpis zápasů ještě nebyl zveřejněn.

Na mistrovství světa, které se bude hrát od 13. do 29. května, se Češi utkají v základní skupině B v Tampere s Velkou Británií, Švédskem, Běloruskem, Lotyšskem, Norskem, Spojenými státy americkými a domácím Finskem.