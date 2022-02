Příští týden do Česka dorazí vakcína proti covidu od Novavaxu

Praha - Příští týden by měla do Česka dorazit vakcína proti covidu-19 od firmy Novavax. Pokud by měla ČR vakcín přebytek, daruje je státům, které jich mají nedostatek. Radiožurnálu to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Pavlovic uvedl, že očkování je stále základním nástrojem v boji s epidemií covidu, a lidem doporučil, aby se nechali očkovat. Doplnil, že v následujícím týdnu by měla do Česka dorazit očkovací látka od Novavaxu, která je pátou vakcínou schválenou pro použití v EU. Už dříve ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že očkování touto látkou začne na konci února. Registrovat se k tomuto očkování lidé mohou od začátku měsíce.

Česko má podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) objednány stovky tisíc dávek nové vakcíny a je možné objednávky navýšit. Jde o takzvanou proteinovou vakcínu, která obsahuje v laboratoři vyrobený spike protein. Právě tuto součást vakcíny vyrábějí v závodě v obci Bohumil, která je součástí středočeských Jevan. Ministerstvo zdravotnictví soudí, že by se jí mohli nechat očkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín.

Zájem veřejnosti o očkování v posledních týdnech klesá. Pavlovic dnes na dotaz, zda stát neuvažuje o ukončení nákupu vakcín proti covidu, řekl: "Pokud bychom měli přebytek, budeme je darovat státům, které neměly to štěstí, aby jich měly dostatek." V minulosti už Česko poskytlo 2,39 milionu vakcín proti covidu zemím na Balkánu, v Africe a Asii.

Od soboty bude izolace nakažených covidem trvat sedm dní a lidé, kteří budou v kontaktu s nakaženým, nemusí nastoupit do karantény. Pavlovic ve vysílání doplnil, že to bude platit jen pro nové případy. Pokud tedy někdo nastoupí do karantény dnes, v sobotu se mu nezruší.

Ministerstvo zdravotnictví avizovalo, že proplácení preventivních testů skončí 1. března. Válek také uvedl, že chce se zdravotními pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně. Podle Pavlovice jednání stále popračují. Sociolog Daniel Prokop doplnil, že úplné neproplácení preventivních testů měla vláda ještě zvážit. Část lidí používá podle něj testy proto, že chce před nákazou ochránit své blízké.

Pavlovic také uvedl, že ministerstvo má pracovní termín, kdy by mohla být zrušena povinnost nosit respirátory. Zveřejněn ale bude až poté, co se na něm shodne vláda. Virolog Jiří Černý se domnívá, že v uzavřených prostorách, kde je hodně lidí, tedy například v obchodech, by povinnost měla být zachována co nejdéle, podle něj do jara nebo začátku léta.