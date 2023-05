Příští slovenský premiér Ódor chce přinést kýžený klid a stabilitu

Bratislava - Budoucí předseda úřednické vlády na Slovensku Ľudovít Ódor uvedl, že s členy svého týmu udělá vše proto, aby dovedl zemi k zářijovým předčasným volbám a přinesl kýžený klid a stabilitu. Ódor to napsal v prvním vyjádření po nedělním oznámení prezidentky Zuzany Čaputové, že jmenuje kabinet odborníků. Ódorovo vyjádření dnes ČTK poskytla slovenská centrální banka, ve které budoucí premiér zastává funkci viceguvernéra.

K prioritám svého kabinetu se Ódor hodlá vyjádřit až příští týden, kdy jeho vládu jmenuje hlava státu. Uznávaný ekonom Ódor bude podle medií prvním slovenským premiérem, který je maďarské národnosti, a zároveň bude stát v čele první úřednické vlády, se kterou země na rozdíl od Česka zkušenosti zatím nemá.

Složení nové vlády prezidentská kancelář ani Ódor zatím neoznámili. Slovenská média uvedla, že některá ministerstva povedou jejich dosavadní státní tajemníci (náměstci). Šéfem diplomacie by se měl stát poradce dosluhujícího premiéra Eduarda Hegera a diplomat Miroslav Wlachovský.

Heger, jehož menšinovému kabinetu sněmovna loni v prosinci vyslovila nedůvěru, dal svou funkci o víkendu k dispozici. S hlavou státu se neshodl na postupu při řešení situace po rezignaci dvou ministrů. Minulý týden nejprve požádal o uvolnění z funkce ministr zemědělství Samuel Vlčan v reakci na informaci, že jeho firma jako jediná z osmi uchazečů uspěla v jednom z kol přidělování státních dotací v oblasti odpadového hospodářství. Následně o odebrání ministerského pověření požádal prezidentku ministr zahraničí Rastislav Káčer. To by znamenalo, že dosluhující kabinet by od svého pádu přišel už o čtvrtého ministra bez možnosti plnohodnotné náhrady. Do odvolané vlády totiž nelze jmenovat nové ministry. Po dřívějších odchodech ministrů financí a zdravotnictví Čaputová vedením těchto institucí pověřila Hegera. Slovenská sněmovna už v lednu rozhodla, že nové volby v zemi budou 30. září.