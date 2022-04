Příští sezonu hokejové NHL odstartují v Praze San Jose s Nashvillem

Praha - Příští sezona hokejové NHL začne v Praze, kde se 7. a 8. října dvakrát utkají San Jose s Nashvillem. Se Sharks nedávno uzavřel novou víceletou smlouvu útočník Tomáš Hertl, kontrakt má rovněž obránce Radim Šimek. Na soupisce Predators je momentálně i brankář David Rittich. Zprávu serveru iDNES potvrdil web nhl.com.

"Přijal jsem to určitě s nadšením. Zpočátku jsem tomu nemohl uvěřit, když to byla jen taková první zmínka, že bychom měli v Praze hrát, ale to už se říkalo dřív. Když se to teď potvrdilo, mám obrovskou radost a už se hrozně moc těším, až si budu moct zahrát v Praze, kde jsem vyrůstal," řekl Hertl v nahrávce poskytnuté agenturou Sport Invest, jež ho zastupuje. "Vrátím se na stejný stadion, kde jsem začal hrát profesionální hokej za Slavii, teď tam budu hrát zápasy NHL. Bude to neskutečný zážitek," dodal.

V listopadu zavítají do Evropy také Columbus a Colorado, které sehrají dva duely v Tampere. Prestižní zámořská soutěž se mimo území Severní Ameriky nehrála od listopadu 2019, kdy se ve Stockholmu utkaly Tampa Bay s Buffalem. Předloni měl v Praze zahájit základní část zápas Bostonu s Nashvillem, plány ale zhatila pandemie koronaviru.

Dosud se v rámci projektů NHL Premiere a NHL Global Series odehrálo v Evropě 28 duelů základní části. V Praze se jako první v roce 2008 dvakrát představily New York Rangers a Tampa Bay, o dva roky později je následovaly Boston a Phoenix a před třemi lety v jediném duelu Philadelphia a Chicago.

Vůbec poprvé zavítal do Prahy některý z týmů NHL v září 1989, kdy čerství vítězové Stanleyova poháru Calgary Flames v sestavě s Jiřím Hrdinou dvakrát vyzvali v přípravě československou reprezentaci. Exhibiční utkání sehráli v České republice i hokejisté Bostonu v roce 2010 proti Liberci a New York Rangers o rok později proti Spartě.

Přehled zápasů hokejové NHL v Praze (v závorce čeští hráči, kteří v nich nastoupili):

4. a 5. října 2008, New York Rangers - Tampa Bay 2:1 a 2:1 (Michal Rozsíval, Petr Průcha - Václav Prospal, Radim Vrbata)

9. a 10. října 2010, Boston - Phoenix 3:5 a 3:0 (David Krejčí - Martin Hanzal, Radim Vrbata, Petr Průcha)

4. října 2019, Philadelphia - Chicago 4:3 (Jakub Voráček - David Kämpf, Dominik Kubalík)

7. a 8. října 2022, San Jose - Nashville

Přehled úvodních zápasů NHL v Evropě:

2007 (Londýn): Anaheim - Los Angeles

2008 (Praha/Stockholm): New York Rangers - Tampa Bay a Ottawa - Pittsburgh

2009 (Helsinky/Stockholm): Chicago - Florida a Detroit - St. Louis

2010 (Helsinky): Carolina - Minnesota

2011 (Helsinky/Stockholm): Anaheim - Buffalo a Los Angeles - New York Rangers

2019 (Praha): Philadelphia - Chicago

2022 (Praha): San Jose - Nashville

Přehled exhibičních zápasů týmů NHL v ČR/Československu:

10. a 11. září 1989 (Praha), Calgary - Československo 2:4 a 1:4

5. října 2010 (Liberec), Boston - Liberec 7:1

29. září 2011 (Praha), New York Rangers - Sparta 2:0

Poznámka: V roce 2020 měl základní část zahájit pražský duel Bostonu s Nashvillem, plány ale zhatila pandemie koronaviru.