Příští sezona je podle Zábranského ve velké nejistotě

Brno - Majitel a hlavní trenér Komety Brno Libor Zábranský přivítal čtyřletý plán hokejového svazu, který počítá s příštími dvěma extraligovými sezonami bez hrozby sestupu. Ačkoliv je Kometa řazena mezi nejbohatší účastníky soutěže, podle Zábranského čeká po pandemii koronaviru všechny kluby složité období.

"Příští sezona je z mého pohledu v totální nejistotě. V návrhu, který poslal svaz, jednoznačně převažuje ekonomická stabilita. Vidím tam snahu pomoct klubům ve složité době. Reakci na to, ze soutěž může být vlivem koronaviru sportovně docela nefér," řekl pro klubový web Zábranský, který v Kometě zastává i pozici generálního manažera.

Uplynulá sezona skončila předčasně v úvodu předkola play off, bývalý obránce má ale obavy, jaké budou další následky. "Kluby může opustit generální sponzor, diváci možná nebudou moct chodit na stadiony v takovém počtu, jaký si všichni přejeme. Vidím zde tolik neznámých a složitě odhadnutelných faktorů, že si nedokážu představit, jak bychom v tomhle s prominutím maglajzu řešili sestup z extraligy. Mně tohle nepřijde fér řešení. Ne v této době," prohlásil Zábranský.

Připomněl, že velkou neznámou jsou krizové situace spojené se zdravím hráčů a jejich řešení. "Nikdo neví, jak by to mělo vypadat, kdybyste v týmu měli jednoho nebo víc hráčů pozitivních na koronavirus. Šli by do karantény jen oni, nebo snad celý tým? Tím by se automaticky na čtrnáct dní vyřadil ze zápasového i tréninkového procesu? Pak by se překládaly zápasy?" uvedl šéf Komety.

O situaci mluvil s předsedou Ligové fotbalové asociace Dušanem Svobodou. "Myslím, že je to dost složité téma a nemám pocit, že by se o to z hokejového hnutí někdo v tuhle chvíli konkrétně zajímal. Alespoň o nikom takovém nevím," řekl Zábranský.

Právě dění ve fotbalové lize, která se chystá dohrát sezonu, může mít podle něj zásadní vliv na tom, jak to bude vypadat s hokejem. "Fotbal, který je na tom diametrálně odlišně a líp oproti hokeji, ať už z hlediska výnosů z přestupů hráčů nebo z prodeje televizních práv, tak oproti nám řeší zásadní a konkrétní témata, a to navíc nehrají zápasy v uzavřených arénách. My místo toho řešíme úplně jiné věci, z nichž některé byly řečeny už před x lety. Tomu moc nerozumím," doplnil Zábranský. "My řešíme to, že klubům šéf svazu nabídne hájenou, nesestup a přesto neuzavřenou soutěž a pak další návrh je brutální řešení na tuto dobu a to sestup přímo dvou klubů," zmínil návrh Liberce, Sparty a Plzně na zúžení extraligy.

Z hlediska sportovní úrovně souhlasí s tím, že je potřeba vytvořit konkurenci a počet účastníků v soutěži spíše snížit. "A nejen v extralize, ale i juniorce nebo dorostu. V tom jsme určitě všichni zajedno. Otázka je, kdy s tím začít a jak. Další věc je, jak bychom se dívali ze sportovního hlediska na to, kdyby musel klíčový hráč nebo celý tým ohrožený sestupem do karantény," uvedl Zábranský, podle kterého není na zúžení soutěže vhodná doba.