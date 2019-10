Příští rok začne SP sdruženářek, Tour de Ski čekají změny

Anterselva (Itálie) - Od lyžařské sezony 2020/21 se rozjede Světový pohár v severské kombinaci žen. Naváže na první oficiální akce pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace FIS, kterými byla mistrovství světa juniorek v posledních dvou letech. Na sympoziu Forum Nordicum v italské Anterselvě o tom informoval ředitel závodů v severské kombinaci FIS Lasse Ottesen.

FIS představí rozvojový program pro ženskou severskou kombinaci pro příští roky, jejímž vrcholem by mělo být zařazení závodu sdruženářek na olympijské hry. "Tam budou směřovat všechny naše snahy. Rádi bychom tyto závody dostali už do programu olympijských her 2022 v Pekingu," uvedl Ottesen. Podle dostupných informací to ale nemá v plánu Mezinárodní olympijský výbor. Jedinou možností tak zůstává, že by severskou kombinaci žen zařadil do programu organizační výbor, který může přidat tři nové disciplíny. "Věříme, že právě ženská severská kombinace bude mezi nimi," řekl Ottesen.

První závod ženského Světového poháru by se měl konat 5. a 6. prosince 2020 v Lillehammeru. Seriál má zahrnovat v prvním ročníku osm závodů na čtyřech místech, vyvrcholit by měl v březnu 2021 v německém Schonachu. Na mistrovství světa 2021 v Oberstdorfu se uskuteční také první závod žen na seniorském šampionátu.

Výrazné úpravy čekají běžeckou Tour de Ski. "Při posledním ročníku nedokončila závěrečný výstup na Alpe Cermis řada závodníků a to nás přimělo ke změnám. Ano, víme, že to bylo také kvůli mistrovství světa v Seefeldu, proto jsme se rozhodli v této sezoně více přizpůsobit závodníkům," uvedl ředitel závodů FIS v běhu na lyžích Pierre Mignerey.

Do poslední etapy s výstupem na sjezdovku Alpe Cermis se nově nebude startovat podle časových odstupů z průběžného pořadí. Ženy i muži do ní vyrazí hromadným startem, stejně jako do první etapy. Podle Mignereye budou v novém ročníku Tour de Ski, který začne ve švýcarském Lenzerheide 28. prosince 2019 a skončí 5. ledna 2020 ve Val die Fiemme, upozaděny sprinterské etapy, které budou jen dvě.

FIS zavede nový systém bodování v jednotlivých etapách. Mělo by jít o podobný způsob jako sprinterské pořadí v cyklistické Tour de France.

Běžecká sekce FIS pro nový ročník Světového poháru připravila ještě další dvě novinky. Mezi 15. až 23. únorem se uskuteční Ski Tour 2020, která odstartuje ve švédském Östersundu a skončí v norském Trondheimu. "Vrcholem této novinky budou závod žen i mužů na 38 kilometrů volně s překročením švédsko-norských hranic," poznamenal Mignerey. Tato etapa povede ze Storlienu do Merakeru.

Sportovci se budou muset mezi jednotlivými místy přepravovat výhradně vlaky. "A to i na start s namazanými lyžemi od servismanů do Storlieru," řekl Mignerey.

Poslední novinkou je Sprint Tour se dvěma etapami v Québeku a jednou v Minneapolisu.

Mezinárodní lyžařská federace vstoupí také do světa e-sportu, který však nazývá "mobilními hrami", a nabídne také platformy pro mobilní telefony. Hráč si bude moci zvolit národnost, pohlaví i disciplínu.