Příští rok oslaví v O2 universu kapela Arakain 40. výročí a Škwor 25. výročí

Praha - V příštím roce metalová kapela Arakain připomene v pražském O2 universu 40. výročí a rockový Škwor 25. výročí působení na tuzemské hudební scéně. Arakain zakončí 28. ledna dlouhodobé turné, které kapela zahájila letos na jaře pod názvem 40LETour1. Škwor odehraje narozeninový koncert 6. a 7. října a plánuje na něm představit nové řadové album. ČTK o tom informovali jejich mediální zástupci.

V programu výročního koncertu Arakainu vystoupí Lucie Bílá a Petr Kolář. Zpěvák, skladatel a textař Aleš Brichta pozvání své bývalé kapely odmítl. "Čtyři křížky, to je vizuálně docela efektní symbol. U služebního věku už je to ale trochu horší. Vždycky jsme chtěli dělat svoji práci co nejlépe, ale neodvážil bych se myslet, že nám to vydrží čtyři desetiletí. Toho by samozřejmě nešlo dosáhnout bez našich fanoušků, kteří nám po celou tuhle dlouhou dobu byli v našem putování katalyzátorem," uvedl kytarista Jiří Urban.

Arakain uspořádal druhou sérii výročních koncertů s výběrem z repertoáru celé historie pod názvem 40LETour2. Podzimní koncerty se liší od jarního turné, osou jsou stěžejní skladby reprezentující každou z desek nebo klipů. Koncert je doprovázený videoprojekcí na velkých LED stěnách a zvukovou a světelnou produkcí včetně efektů. "Vrcholem a zlatým hřebem slavnostního roku pak zcela jistě bude největší megakoncert v historii kapely v pražské hale O2 universum, kde se oba letošní programy protnou. Škoda rozhodnutí Aleše Brichty, domnívali jsme se, že dvacet let úspěšné sólové kariéry konečně mohlo dát nadhled nad jeho nechutí představit se fanouškům s Arakainem alespoň výjimečně," sdělil spoluzakladatel Arakainu Urban.

Současnou sestavu Arakainu tvoří kytarista Urban, Miroslav Mach (kytara), Jan Toužimský (zpěv), Lukáš Doksanský (bicí) a nový baskytarista Marek Loučka.

Skupina Škwor nyní dokončuje své akustické turné a podle členů kapely bude příští rok ve znamení oslav 25. výročí jejího založení. "Naplánovali jsme proto speciální koncerty 6. a 7. října 2023 v pražském O2 universu, ve kterém jsme doposud nikdy nehráli," uvedla kapela.

Na koncertech v O2 universu chce Škwor zúročit zkušenosti ze svých předešlých velkých vystoupení, která hostila mimo jiné pražská Lucerna, Incheba Arena, O2 arena nebo Forum Karlín. "V tuto chvíli je ještě příliš brzo prozrazovat detaily toho, co všechno pro naše fanoušky na koncertech v O2 universu chystáme. Můžeme ale rozhodně slíbit, že půjde pro nás i pro ně o naprosto výjimečný zážitek, který si v ničem nezadá se světovou produkcí v rámci žánru," prohlásila čtyřčlenná skupina.

Kapela Škwor, která vznikla v roce 1998 a o dva roky později zvítězila v soutěži hudebních talentů Rock Made In Gambrinus, se do povědomí rockových posluchačů dostala v roce 2002. Tehdy svým vystoupením na pražském Strahově zahájila festival Ozzyho Osbournea Ozzfest.