Ilustrační foto - Místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček (RVVI) hovořil 18. února 2019 v pražském Lichtenštejnském paláci při představení Inovační strategie České republiky do roku 2030. Materiál obsahuje plány země ve výzkumu a vývoji z hlediska financování, hodnocení či digitalizace. Konference se zúčastnily osobnosti českého vědeckého a inovačního prostředí. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Na vědu a výzkum má být příští rok ze státního rozpočtu vyčleněno 37,5 miliardy korun, o 1,6 miliardy více než letos. ČTK to po zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) řekl její místopředseda a zároveň předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. Nadpožadavky resortů, které činí zhruba půl miliardy, by měly být pokryty z nespotřebovaných výdajů. Rozpočet pro vědu 37,5 miliardy se očekával už v dřívějším střednědobém výhledu pro roky 2020 a 2021.

"V původních nadpožadavcích jednotlivých resortů bylo přibližně 1,6 miliardy korun. Nicméně poté, co se sjely s ohledem na časové rozložení, byly přibližně půl miliardy. Tu půlmiliardu celou pokryjeme z nespotřebovaných výdajů," řekl Havlíček. Všechny požadované zdroje by tak měly být v roce 2020 pokryty. Havlíček bude o tomto návrhu RVVI jednat do dvou týdnů s ministerstvem financí.

V pondělí uvedl, že ze schválených 33,8 miliardy korun ze státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro rok 2018 bylo vyčerpáno 33,4 miliardy. Pro letošní rok jsou rozpočtové výdaje na vědu 35,9 miliardy.

RVVI také řešila akční plány k nové Inovační strategii ČR 2019-2030. "Velmi nám v tom bude pomáhat CzechInvest, je to předjednáno s paní ředitelkou (Silvanou) Jirotkovou, včetně implementace značky," poznamenal Havlíček. Akční plány by měly být hotové za měsíc.

Řešit veškerou administrativu spojenou s národními i nadnárodními programy účelové podpory má nově vzniklá antibyrokratická pracovní skupina, jejímž vytvořením byl pověřen místopředseda RVVI Pavel Baran. Jejím cílem bude minimalizovat administrativu. "Bude tam zástupce ministerstva školství, výzkumných organizací, Akademie věd ČR. Nebude velká, řádově tři až čtyři lidi, a okamžitě se začne pracovat," uvedl Havlíček. Každý měsíc bude skupina předkládat zprávu na zasedání RVVI.

RVVI též projednala nový nástroj pro podporu zahraničních vědeckých a výzkumných pracovníků v ČR. "Vytváří se nástroj, prostřednictvím kterého si budou moci instituce sáhnout od určitých zdrojů na to, aby vytvořily perfektní zázemí, když sem zahraniční pracovník přijede," řekl Havlíček. Mimo jiné mají instituce zajistit náležitosti jako ubytování nebo vyřizování víz. Podle Havlíčka není možné, aby vědecký pracovník například ze Spojených států čekal několik měsíců, než se mu vyřídí pracovní vízum a povolení. "To musí být okamžitě a rychle," dodal.