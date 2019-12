Příští rok bude podle Guterrese pro ochranu klimatu rozhodující

Madrid - Příštích 12 měsíců bude pro světové společenství rozhodující v boji proti klimatické krizi. Prohlásil to dnes podle agentury DPA generální tajemník OSN António Guterres na madridské konferenci OSN o změnách klimatu (COP25). Je podle něj třeba uskutečnit to, co vědci označují za nezbytné.

"V roce 2020 musíme splnit, co vědci stanovili jako nezbytnost, nebo my a všechny následující generace zaplatíme nesnesitelnou cenu," varoval Guterres. Svět se podle něj bude oteplovat a stávat nebezpečným rychleji, než se kdy pokládálo za možné. Emise oxidu uhličitého budou muset od příštího roku začít klesat, pokud mají zůstat cíle pařížské klimatické dohody na dosah. "Potřebujeme větší ctižádost, více solidarity a více naléhavosti," vyzval Portugalec.

COP25 ve španělské metropoli zasedá od 2. prosince a skončí tento pátek. Tématem je boj s klimatickými změnami a detaily týkající se realizace pařížské klimatické dohody z roku 2015. Ta má za cíl udržet vzestup průměrné globální teploty co nejvíce pod dvěma stupni Celsia, pokud možno na 1,5 stupni v porovnání s teplotou v předindustriálním období. Zachování současných podmínek by ovšem podle vědců mohlo znamenat oteplení do konce tohoto století až o tři stupně Celsia.

Státy musí své národní plány na ochranu klimatu počínaje rokem 2020 každých pět let zpřísňovat, pokud mají dodržet sliby z pařížské dohody, zdůraznil dnes šéf OSN. "Příštích 12 měsíců je rozhodujících," prohlásil. Cílem podle Guterrese musí být dosažení poklesu emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 45 procent oproti roku 2010 a dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Za klimatickou neutralitu je považován stav, kdy je produkce škodlivých emisí kompenzována jinými kroky odpovídajícího rozsahu, kupříkladu výsadbou stromů. Guterres naléhavými slovy upozornil, že jde o "boj o náš život".

Guterres už v září pozval šéfy států a vlád do New Yorku s cílem získat od nich slib náročnějších klimatických cílů. Dosud 73 států oznámilo, že příští rok předloží ambicióznější emisní cíle pro rok 2030. Jedenáct unijních zemí v čele s Německem už na splnění ambicióznějších záměrů pracuje.

Téma ochrany klimatu a dosažení uhlíkové neutrality unie k roku 2050 bude projednávat i summit EU, který začíná ve čtvrtek v Bruselu. Praha se zatím k cíli staví zdrženlivě a mimo jiné hodlá do usnesení summitu prosadit, aby jaderná energie byla označena za čistou a aby její využívání nebylo překážkou pro uhlíkovou neutralitu.