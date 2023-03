Přistěhovalectví je evropský problém a je třeba na něj hledat evropské odpovědi

Premiérka Giorgia Meloniová a hlava státu Sergio Mattarella reprezentují italský postoj.

Tragédie ztroskotání lodi Cutro je stále otevřenou ranou. Počet mrtvých se stále aktualizuje a všechny kontroverze se s ní stále vlečou. Otázka migrantů je však širší a úzce se dotýká vztahů mezi Itálií a Evropou. Italský postoj několikrát vyjádřila premiérka Giorgia Meloniová s požadavkem na jiný závazek, který začíná nacházet první konkrétní odpovědi.

"Pokud jde o imigraci, myslím, že každý intelektuálně poctivý člověk má před očima, že závěry Evropské rady znamenají v záležitosti Evropské unie naprostou změnu paradigmatu, naprostou změnu přístupu k otázce migrace. Do závěrů Evropské rady vstupuje řada pojmů, které předtím nebyly možné, pojmů, jako je skutečnost, že přistěhovalectví je evropský problém a potřebuje evropské odpovědi, pojmů, jako je skutečnost, že všechny migrační trasy je třeba řešit se stejnou pozorností a odpovídajícími prostředky. A to je pro Itálii obzvláště důležité, protože víme, že v minulosti se mnohem více přihlíželo k migračním trasám, jako je ta, která přichází z východu, z Balkánu, než například k té, která se týká Středomoří, tedy jihu Evropy. V závěrech Evropské rady se také uvádí, že je třeba věnovat pozornost specifičnosti námořních hranic, a tedy tomu, že imigrace přicházející ze Středomoří vyžaduje zvláštní pozornost a zvláštní nástroje, což je přesně to, co jsme vždy podporovali. Hovoří se o vnějším rozměru, tj. o vnější obraně evropských hranic, a teprve poté se řeší otázka, která se vždy řešila, a to je otázka vnitřních hranic, tzv. sekundárních pohybů, přičemž jsme zastávali banální tezi, že sekundární pohyby nelze zastavit, pokud nejsou zastaveny pohyby primární. Hovoří se o investicích a spolupráci v Africe, hovoří se o posílení repatriace, pro kterou se objektivně řečeno v posledních letech neudělalo dost, a hovoří se o konkrétním vytvoření plánu pro centrální Středomoří. To vše v dokumentu uzavírajícím zasedání Evropské rady nebylo nikdy dosaženo. Považuji to tedy za velké vítězství, po kterém samozřejmě musí následovat konkrétní fakta, na kterých již pracujeme a za která budeme i nadále bojovat."

Prezident republiky Sergio Mattarella věnoval pozornost roli Evropy také během své nedávné návštěvy Keni.

"Usilujeme o spolupráci se zeměmi původu a tranzitu migračních toků, ale víme, že rozměr tohoto jevu, epochální rozměr, který narůstá ve všech částech světa, nelze řešit bilaterálně a lze jej řešit pouze společným, přehledným a dobře organizovaným evropským postupem, který systémově řeší tento velký epochální problém, který vzniká napříč Středomořím, a to nejen napříč Středomořím, ale i balkánskou trasou. Tyto dva aspekty se protínají prostřednictvím dobrých vztahů spolupráce, dobrých forem dvoustranné spolupráce a vědomé a organické činnosti, kterou může Evropská unie provádět na všech stolech, včetně toho migračního".