Příště budeme lepší a věci, které nás zdobí, uděláme lépe, prohlásil Marcinko

Pardubice - Stejně jako ve čtvrtfinále proti Spartě vykročili třinečtí hokejisté i do semifinálové série s Pardubicemi porážkou. Jak se shodli útočníci Tomáš Marcinko s Andrejem Nestrašilem při rozhovoru s novináři, její příčinou byla především nepovedená první třetina, po níž Oceláři prohrávali 0:2. Oba ale věří v rychlou nápravu hned v pondělním utkání číslo dva.

Třinečtí doplatili na herně i výsledkově špatnou první třetinu. Přes dvoubrankové manko se ale v dalším průběhu první bitvy o finále dostali na dostřel a sahali po vyrovnání, nakonec na něj ale nedosáhli.

"Chyběl nám gól na konci. Snažili jsme se, ale vždy, když naháníte zápas v posledních minutách, je to vždy o to náročnější. Víme, v čem se máme zlepšit, podíváme se na video, zhodnotíme si to a jsem přesvědčený o tom, že zítra budeme lepší. Na konci dne je to vždy o tom, jak bojujeme, jak dřeme, jak se snažíme a děláme jednoduché věci. O tom náš hokej je. A my se musíme snažit dělat věci, které nás zdobí, ještě lépe. A poučit se z chyb," zdůraznil Marcinko.

Jakmile však hosté naskočili naplno, bylo zřejmé, že se dostali Východočechům pod kůži. "O tom je play off. Oba týmy se o to snaží. Ale my se musíme soustředit hlavně na sebe. To je to, co můžeme kontrolovat a co máme v rukách - jaký podáváme výkon na ledě. O tom je celá naše hra," podotkl Marcinko.

Zápas nabídl vedle jiného spoustu hodně tvrdých soubojů okolo branky. "Před bránou to bolí, ale o tom hokej je. Tím spíš v play off. Myslím, že rozhodčí to pískali velmi dobře. Když je to tvrdé a nikoliv zákeřné, je to v pořádku. Hraje se takhle všude po světě, ať se podíváte na sever Evropy nebo do Ameriky," podotkl Marcinko.

I když je to někdy těžké, zásadní je podle něho udržet emoce na uzdě. "Přesně o tom to je. Samozřejmě to není vždy jednoduché, ale ať už jsem to já, nebo ostatní kluci z týmu, vždy se máme v čem zlepšovat a z čeho se poučit. Víme, že oplácení se nikdy nevyplácí. Musíme si to pohlídat a dělat jen věci, které jsou povolené."

Zkušený slovenský útočník věří, že důležitou roli může pro další vývoj sehrát první gól. "Vždy vám pomůže, když první gól dáte vy, ale na druhou stranu máte pořád spoustu času s tím něco udělat, pokud tedy ten gól nepřijde až někdy na konci. Jsme tým, který určitě chce dát první gól. A hlavně ho nechce dostat, protože víme, že naše šance přijdou," uvedl Marcinko.

Rovněž podle Nestrašilova pohledu doplatili hosté na vlažnější úvod. "Nemyslím si, že by na konci chybělo málo. Stejně jako v předchozí sérii jsme měli pomalý start, což nás stálo celý zápas. Ve druhé půlce už se domácí nemuseli do ničeho tlačit, hra byla i díky tomu vyrovnanější. Za stavu 3:1 to obrazově vypadá, že máme víc ze hry, ale oni už moc nemuseli. Škoda, že nám to ke konci nepadlo, ale že bychom si mohli říci, že jsme si tady zasloužili vyhrát, to asi ne. Kdybychom si zasloužili vyhrát, gól nám tam na konci padne. Uteklo nám to v první půlce," zhodnotil duel Nestrašil.

Také na Spartě prohrál jeho tým v úvodním čtvrtfinále první třetinu 0:2, pak ztrácel dokonce i 0:3. "Nevím, čím to je. Skoro mi přijde, že čekáme, s čím přijdou oni, a pak že se od toho odpíchneme. Teď nemá cenu nad tím přemýšlet, v pondělí je nový den. Z předchozí série víme, že jsme schopni to otočit. Na zimák přijdeme s čistou hlavou a budeme chtít vyhrát, abychom s čistou hlavou jeli i domů," řekl Nestrašil.

Dva góly vítězů dal Lukáš Sedlák, který je klíčovou oporou Pardubic. Přitvrdí Oceláři při jeho hlídání? "Je jasné, že hraje dobře. Oni ale mají vyrovnané lajny, těžko se můžete soustředit speciálně na jednoho hráče. To nejde. Kdybychom se zaměřili jen na něj, v semifinále nemáme co dělat. Spíš potřebujeme hrát svůj hokej a neřešit, jestli je na ledě Sedlák, Zohorna s Radilem nebo Poulíček," konstatoval Nestrašil.

Očekává, že série může být hodně dlouhá. "Rádi bychom taky byli ve vedení, ale první zápas už je minulost, házíme ho za hlavu. Kdybychom měli přemýšlet, co jsme měli dělat nebo neměli, akorát se v tom utopíme. Potřebujeme líp nastavit hlavy než dnes a zkusit urvat druhý zápas," prohlásil Nestrašil.