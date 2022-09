Příspěvky pro pěstouny by se mohly od října zvýšit, projedná to v pondělí vláda

Praha - Pěstouni by mohli od října začít dostávat víc peněz od státu. Příspěvek při převzetí dítěte by se mohl zvednout o 35 procent a měsíční částka na úhradu potřeb dítěte o 27 procent. Vzrůst by mohly i zaopatřovací příspěvky pro mladé po odchodu z dětského domova či z náhradní rodiny. Návrh nařízení se zvýšením částek se chystá v pondělí schvalovat vláda. Chce tak zmírnit dopady zdražování na pěstounské domácnosti. Po navýšení by na roční výdaje bylo potřeba navíc kolem 400 milionů korun.

Návrh připravilo ministerstvo práce. Uvedlo, že kvůli prudkému růstu cen začíná být pro pěstounské rodiny problematické péči o svěřené děti zajišťovat a pro mladé po odchodu z dětských domovů či od pěstounů z dávky vyžít. Navrhované zvýšení příspěvků odpovídá nárůstu cen od poslední valorizace do konce letošního května, upřesnil resort.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte činí měsíčně u dětí do šesti let 4950 korun, od šesti do 12 let 6150 korun, od 12 do 18 let pak 6985 korun a pro studenty od 18 do 26 let 7260 korun. Nově by to mohlo být od října po navýšení o 27 procent podle věku 6290, 7750, 8870 a 9220 korun. U postiženého dítěte se podle věku, stavu a závislosti na péči vyplácí od 5115 do 9900 korun, podle návrhu by to mohlo být od 6500 do 12.575 korun měsíčně.

Příspěvek při převzetí dítěte podle věku činí v současné době 8000, 9000 či 10.000 korun. Poskytuje se do 18 let. Od října by se mohla podle ministerstva práce tato jednorázová částka na pořízení potřebných věcí a vybavení zvednout o 35 procent na 10.800, 12.150 a 13.500 korun.

Zaopatřovací příspěvek se vyplácí mladým při odchodu z dětských domovů či z náhradní rodiny. Může se poskytovat při studiu do 26 let. Měsíčně činí 15.000 korun. Částka by se podle návrhu měla zvýšit o 15 procent na 17.250 korun. V případě potřeby úřady mohou poskytnout dávku i jednorázově, a to 25.000 korun. Od října by to mohlo po zvýšení být 28.750 korun.

Příspěvek při převzetí dítěte se nezměnil od roku 2008. Částka na úhradu potřeb dítěte se zvýšila naposledy v lednu 2018. Zákon o ochraně dětí umožňuje zvednout pěstounské dávky, pokud ceny od poslední úpravy vzrostly nejméně o pět procent.

V dlouhodobé pěstounské péči podle ministerstva na konci loňska vyrůstalo 12.351 dětí. Na přechodnou dobu bylo u pěstounů 538 chlapců a děvčat. Další tisícovky dětí měly poručníka či je někomu do péče svěřil soud. Ročně se pak poskytuje kolem 2700 příspěvků při převzetí.

Na příspěvky na úhradu potřeb by bylo ročně při úpravě o 27 procent podle ministerstva práce potřeba navíc asi 390 milionů korun, na příspěvek při převzetí po zvednutí o 35 procent pak asi 7,5 milionu a na zaopatřovací příspěvky po patnáctiprocentním navýšení asi šest milionů.