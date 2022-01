Příspěvky na bydlení a platy by mohli poslanci projednat na začátku schůze

Praha - Vládní návrhy na zvýšení příspěvků na bydlení kvůli zdražení energií a na snížení platů vrcholných politiků, soudců nebo státních zástupců by mohli poslanci projednat hned na začátku schůze Sněmovny, která začne v úterý odpoledne. Předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) vyhlásila na žádost kabinetu Petra Fialy (ODS) v souvislosti s předlohami stav legislativní nouze, který umožňuje zrychlené schvalování zákonů.

Příspěvky na bydlení mají podle novely pro letošek vzrůst díky zvýšení částky pro výpočet podpory. Na dávku by mohlo dosáhnout také více lidí, nově by ji mohli pobírat také podnájemníci. Kabinet by mohl případně rozhodnout o dalším navýšení příspěvků, pokud by ceny elektřiny a plynu dál rostly. Dopady na státní rozpočet odhadlo ministerstvo práce a sociálních věcí na 2,6 až tři miliardy korun.

Nová většinová koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů odmítla projednat v prosinci ve Sněmovně návrhy, kterými chtěla řešit zdražení energií někdejší vláda Andreje Babiše (ANO). Patřilo k nim osvobození dodání plynu a elektřiny od 21procentní daně z přidané hodnoty na celý letošní rok a další kompenzace. Politici pětikoalice s plošnou pomocí nesouhlasili, vyslovovali pro její adresnost.

Platová novela předpokládá, že platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců se zřejmě od února vrátí na loňskou úroveň, a to do konce roku. Od ledna stouply ústavním činitelům zhruba o šest procent. Pokud bude novela účinná od příštího měsíce, za 11 měsíců se nevyplatí asi 600 milionů korun.

Minulý týden odmítla Fialova vláda Babišův návrh na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Ve Sněmovně je i návrh opoziční SPD, podle kterého by platy politiků klesly na loňskou úroveň v období do konce roku 2025. Loni těsně před říjnovými volbami schválila Sněmovna návrh Babišova kabinetu na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků. Senát jej ale po volbách zamítl. Nová povolební Sněmovna se už předlohou nemohla znovu zabývat.

Nyní vyhlášený stav legislativní nouze musí potvrdit sněmovní plénum. Pekarová Adamová jej vyhlásila do 4. února. Před projednáním na plénu posoudí dvojici vládních předloh návrhů zákonů příslušné sněmovní výbory. Změnami v příspěvku na bydlení se bude zabývat sociální výbor, platovou novelou rozpočtový výbor. Svá stanoviska musí poslancům poskytnout z rozhodnutí předsedkyně do úterních 13:00.