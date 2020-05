Příspěvek OSVČ se bude vyplácet i po 30. dubnu, ale nezvýší se

Praha - Jednorázový příspěvek 500 Kč denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným, které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu. Dnes to opakovaně schválila Sněmovna. Odmítla přitom pozměňovací návrh Senátu, který chtěl příspěvek zvýšit za květen na 700 korun denně a za červen až na 900 korun denně. Senát chtěl také rozšířit okruh jeho příjemců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s návrhy horní komory nesouhlasila. Novelu zákona o takzvaném kompenzačním bonusu nyní dostane k podpisu prezident.

Vládní předloha prodlužuje dobu poskytování příspěvku tak, aby ho stát mohl vyplácet i po 30. dubnu, kdy měl příspěvek původně skončit. Vláda navrhla zavést i takzvané druhé bonusové období, které má trvat od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat až do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona.

Dopady vládní předlohy na státní rozpočet za období od 1. května do 8. června budou maximálně 13 až 14 miliard korun, uvedla již dříve ministryně Schillerová.

Sněmovna při předchozím schvalování rozšířila okruh příjemců příspěvku o OSVČ, které současně s tím vykonávají zaměstnání jako pedagogové. Senátní návrh ho rozšiřoval i na OSVČ, které jsou současně zaměstnanci s příjmy do 10.000 korun měsíčně, na dobrovolníky v pečovatelské službě a na pěstouny. Ani tuto senátní úpravu Sněmovna nepodpořila.

Ministryně k senátním návrhům mimo jiné řekla, že pokud jde o OSVČ, které si současně vydělávají na dohodu o provedení pracovní činnosti s výdělkem do 10.000 korun měsíčně, tak ti dosáhnou na jednorázový příspěvek. Zdůraznila, že zákon má především podpořit OSVČ, kterým zcela vypadl zdroj obživy. Odmítla i zvýšení příspěvku. "Není žádoucí dále navyšovat rozpočtové dopady," poznamenala.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale i dalším obdobným samostatným profesím. Nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení.

Ministryně dnes také řekla, že k 29. dubnu obdržely finanční úřady zhruba 460.000 žádostí o vyplacení bonusu. Podle některých odhadů by o něj mohlo žádat až 700.000 osob. Kromě obvyklých způsobů lze o bonus žádat i elektronickou poštou prostřednictvím formuláře bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu.

Sněmovní výbory podpořily zákony, poslanci navrhují další opatření

Sněmovna dnes projedná další zákony, které mají zmírnit dopady vládních opatření proti šíření koronaviru. Výbory jí normy o odložení elektronické evidence tržeb nebo o výši příspěvků drobným podnikatelům doporučily přijmout. Opoziční hnutí STAN uvítalo, že vláda přerušila projednávání novely o ochraně veřejného zdraví, která by ministerstvu zdravotnictví dala možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů či regulovat hromadné akce. Senátoři ale avizovali, že napadnou u Ústavního soudu opatření ohledně přeshraničních pracovníků. Měl by podle nich rozhodnout, jestli je řádně zdůvodněné a zda není diskriminační. Proti opatření protestují i pendleři.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes oznámil, že do konce července by měly být proplaceny všechny žádosti o státní dotace na nájemné podnikatelům, kteří museli kvůli opatřením proti koronaviru zavřít provozy. První budou odeslány v červnu a stát proplatí půlku komerčního nájmu od 1. dubna do 30. června. Podmínkou je, aby se nájemce domluvil s majitelem na snížení nájmu o 30 procent.

Nákaza se daří v Česku držet pod kontrolou. Podle ministerstva zdravotnictví v pondělí přibylo 38 nových případů, což je méně než v pracovní dny minulého týdny. Téměř polovina lidí z celkových 7819 případů nákazy je vyléčena. Léčbu covidu-19 má za sebou i muž, který jako první v ČR na ni dostával experimentální lék remdesivir. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jej dnes po téměř dvou měsících hospitalizace propustila do domácí péče. Má před sebou poměrně náročnou rehabilitaci.

Vzhledem k příznivé situaci vláda pokračuje v rušení omezení zavedených kvůli epidemii koronaviru, většina z nich skončí do konce května. Současně přistupuje k opatřením na zmírnění dopadů koronavirové krize. Evropská komise schválila České republice státní podporu za 142 miliard Kč pro firmy zasažené koronavirem. Pomoc ve formě státních záruk za úvěry bude určena hlavně větším podnikům s významným podílem vývozu. Už dřív Česku schválila miliardu korun pro malé a střední podniky, které vyrábějí zdravotnické a ochranné prostředky pro boj s koronavirem.

Sněmovní výbory dnes doporučily Sněmovně, aby schválila vládní návrh na odložení elektronické evidence tržeb (EET) do konce letošního roku a na jednorázový příspěvek 500 korun denně pro malé společnosti s ručením omezením postižené dopady koronavirové nákazy.

Opoziční strany nepovažují kroky kabinetu ANO a ČSSD k podpoře hospodářství ale za nedostatečné. Poslanci KDU-ČSL navrhli vládě ještě prominutí silniční daně za letošek a roční odklad splatnosti daně z přidané hodnoty. Zvláštním zákonem chtějí také třeba rozšířit na další skupiny lidí státní příspěvky, které jsou nyní určeny drobným podnikatelům.

Piráti pak vyzvali vládu k zajištění druhého termínu přijímacích zkoušek na střední školy a možnosti odvolání se proti výsledku. Vzhledem k tomu, že deváťáci se budou moci od pondělí dobrovolně scházet na konzultacích do 15 lidí, nevidí strana důvod ke zrušení druhého termínu zkoušek. Termín jednotné přijímací zkoušky zatím není jasný, ministr školství Robert Plaga (ANO) už dříve uvedl, že by jej chtěl vyhlásit do poloviny května. Piráti zároveň budou chtít na jednání Sněmovny zařadit mimořádný bod a požádat vládu o informace a data ke koronavirové pandemii.

Sněmovna ale žádosti opozičních Pirátů hlasy provládní většiny nevyhověla. Piráti proto odeslali ministerstvu zdravotnictví žádost o poskytnutí informací, zejména anonymizovaných dat, uvedla mluvčí strany Karolína Sadílková. Chtějí mimo jiné údaje, na jejichž základě vláda rozhodovala o protiepidemických opatřeních. Koalice ve Sněmovně nepřipustila ani debatu o dalších vládních opatřní proti pandemii.

Senátoři podle serveru Česká justice do konce týdne ale napadnou u Ústavního soudu vládní opatření, které se týká přeshraničních pracovníků. Považují za nelogické povinné testování na koronavirus jednou za měsíc, které si musí pendleři zaplatit. Soud by měl rozhodnout, zda je opatření řádně zdůvodněné a zda není diskriminační.

Pendleři donesli na vládu v této souvislosti petici s 1056 podpisy. Z úřadu si ji ale nikdo nepřevzal, proto ji předali zástupcům senátorů a poslanců z řad opozice, kteří ji dají zástupcům vlády.

Kriticky se vůči vládě staví i české výstavářské firmy a tvrdí, že je stát nepodpořil. Podle Asociace výstavářských firem žádalo 17 výstavářských společností o bezúročné půjčky v celkovém objemu 80 milionů korun v první vlně programu COVID. Žádosti ale byly zamítnuty z důvodu nesplnění kritérií.

Koronavirová opatření dál dopadají i na naplánované akce. Například organizátoři plochodrážní Grand Prix České republiky přeložili kvůli nim závod na září. Původně se měl konat v červnu v Praze na stadionu na Markétě.

Naopak Masarykův onkologický ústav chce v květnu plně obnovit provoz. Omezil hlavně mamografická vyšetření a vyšetření samoplátců, operace a chemoterapie minimálně.