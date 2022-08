Příspěvek na mobilitu postiženým by mohl vzrůst od listopadu z 550 na 900 korun

Praha - Měsíční příspěvek na mobilitu zdravotně postižených s průkazem ZTP či ZTP/P navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit z nynějších 550 korun na 900 korun od listopadu. Vyplývá to z návrhu, který úřad poslal do připomínkového řízení. Vyšší by měl být i příspěvek na svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny, a to o 100.000 korun. Maximálně by mohl nově činit půl milionu korun.

Loni stát vynaložil na příspěvek na mobilitu 1,67 miliardy korun. Podle propočtů ministerstva práce a sociálních věcí vyjde zvýšení částek příspěvku na mobilitu a příspěvku na pořízení svislé zdvihací a šikmé zvedací plošiny na 270 milionů korun navíc. Příspěvků na pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny je ročně poskytováno zhruba 350.

Příspěvek na mobilitu naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Novelu se zvýšením příspěvku předložila ve Sněmovně i opozice. SPD navrhlo růst na 800 korun a ANO na 2000 korun.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása poukazuje na to, že se příspěvek přes čtyři roky neměnil a ceny dopravy a pohonných hmot prudce vzrostly. "Bylo by adekvátní dostat se na částku 1000 korun, což vidím jako reálné," řekl ČTK Krása počátkem července. Podle něj by vláda pro urychlení mohla využít opoziční novelu a prosadit do ní svůj záměr. Rada žádá také podporu pro lidi, kteří k životu potřebují dýchací přístroje a mají kvůli tomu vysokou spotřebu elektřiny a vysoké výdaje. Navrhuje pro ně navýšení příspěvků na mobilitu na 3000 korun.

Balíček úprav zákonů, ke kterému se mají ministerstva a instituce vyjádřit ve zúženém připomínkovacím řízení, obsahuje i zavedení nároku otce na dávku otcovské poporodní péče i v mimořádných případech, kdy se dítě narodí mrtvé či zemře krátce po porodu, a pohřebné v případě pohřbu plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů.

Norma má také zavést plnou elektronizaci karantény, tedy její nařízení, trvání i ukončení příslušnými úřady.