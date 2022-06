Příspěvek k důchodům 6000 Kč, jak chce ANO, Fialova vláda zřejmě odmítne

Praha - Jednorázový příspěvek k důchodům 6000 korun, jak jej navrhli poslanci opozičního ANO, koaliční vláda Petra Fialy (ODS) zřejmě odmítne pro rozpočtovou nezodpovědnost. Zákonodárcům pošle kabinet k předloze podle podkladů pro středeční schůzi záporné stanovisko. Penzisté by měli peníze dostat podle návrhu poslanců ANO vesměs v září. Zákonodárci předlohu do té doby s největší pravděpodobností neprojednají.

"Jednorázový příspěvek důchodci nepatří mezi nástroje odpovědné rozpočtové politiky, zejména pak v současné době vysoké inflace, kdy by jeho schválení představovalo další inflační impuls," stojí v předběžném stanovisku, které bude vláda schvalovat. Zatímco předkladatele odhadli rozpočtové náklady na zhruba 6,4 miliardy korun, podle podkladů pro kabinet by činily přibližně 18 miliard korun. "Rozpočtové dopady jsou mimo současné možnosti státního rozpočtu," stojí v materiálech.

"Návrh má za cíl primárně reagovat na dramaticky narůstající ceny energií, potravin, léků a zdravotnických pomůcek," uvedli předkladatelé návrhu v důvodové zprávě. Příspěvek by se neodrazil do výše sociálních dávek a nebylo by možné jej zabavit v exekuci. Minulá vláda ANO a ČSSD podobně přispěla v covidovém roce 2020 před krajskými volbami. Důchodci tehdy dostali jednorázově 5000 korun před Vánocemi, mluvilo se o rouškovném.

Současné koaliční vláda prosadila tento měsíc jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let rodinám s hrubými příjmy do milionu korun. Předloha čeká na prezidentův podpis, peníze budou lidé dostávat od srpna. Rozpočtové náklady budou činit zhruba 7,8 miliardy korun.

Kabinet podle podkladů poukáže na to, že penzisté jsou skupinou lidí s nejsilnější zákonnou ochranou proti dopadům růstu cen. Důchody se letos v souvislosti s vyšší inflací zvýší hned třikrát.

Starobní penze vzrostla při pravidelné lednové valorizaci v průměru o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Červnová mimořádná valorizace znamenala zvýšení průměrné starobní penze 1017 korun, v září to bude o 799 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci března přes 2,84 milionu penzí, z toho přes 2,36 milionu starobních. Své důchodové systémy mají pak i policie, obrana a justice.