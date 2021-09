Příspěvek 5300 Kč měsíčně získají horníci i z dalších firem

Praha - Státní příspěvek 5300 korun měsíčně po dobu tří měsíců až pěti let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka mají do budoucna získat také propuštění zaměstnanci Severočeských dolů (SD) ze skupiny ČEZ nebo Vršanské uhelné ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Počítá s tím návrh na úpravu nařízení vlády, který kabinet dnes schválil. Na twitteru o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V současné době mají podle nařízení nárok na příspěvek propuštění zaměstnanci 12 firem, loni v listopadu byla přidána Sokolovská uhelná.

"Všichni horníci, kteří budou muset skončit v důsledku útlumu hornické činnosti mají ode dneška stejné podmínky. Na vládě jsme na návrh MPO rozšířili restrukturalizační příspěvek pro dotčené pracovníky, a to na všechny subjekty, které v budoucnu ukončí těžbu," uvedl ministr.

Návrh počítá s tím, že se počet těchto firem rozroste na 17. Kromě Severočeských dolů a Vršanské uhelné mají mít na příspěvek nárok také tři dceřiné společnosti SD: Prodeco, Revitrans a SD - Kolejová doprava. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v předkládací zprávě materiálu uvedlo, že důvodem předložení tohoto návrhu je přijmout řešení, které by do budoucna alespoň částečně umožnilo minimalizovat očekávané dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání zaměstnanců těchto firem.

"V případě všech v návrhu uvedených subjektů bude v budoucích letech ohroženo zaměstnání více než 5200 zaměstnanců (současný stav) zabývajících se těžbou hnědého uhlí, respektive činnostmi s těžbou přímo souvisejícími, v regionu (Ústecký kraj), který má v současné době nejvyšší nezaměstnanost v České republice. Ta k 30. červnu 2021 dosáhla výše 5,58 procenta, zatímco celková nezaměstnanost v rámci celé ČR dosáhla výše 3,73 procenta," napsalo v podkladech pro vládu MPO.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v srpnu v rozhovoru s ČTK uvedl, že SD přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050. Nevyloučil možnost, že těžba může kvůli situaci na trhu skončit ještě dříve. Mezi roky 2030 až 2035 má podle dřívějších informací skončit těžbu také Sokolovská uhelná. Společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy spravuje hnědouhelnou těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) u Litvínova. Těžba je zde omezena územními limity, proto bude ukončena pravděpodobně v roce 2024. Vršanská uhelná ze stejné skupiny pak zajišťuje těžbu hnědého uhlí v lokalitě Vršany v centrální části severočeské pánve.

"Vršanská uhelná disponuje zásobami uhlí až za horizont roku 2050. Trendy v energetice jdou ale jiným než uhelným směrem, a my jsme proto připraveni zajistit dostupnou a stabilní energii z uhlí do té doby, než bude k dispozici dostatek alternativních a stejně stabilních zdrojů pro zásobení českých domácností a firem. Poskytujeme tak státu čas na bezpečnou transformaci energetiky. Ostatně už současné dramatické zdražení emisní povolenek a energií potvrzuje, že to nebude jednoduchý ani rychlý proces," řekla dříve ČTK mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033. Vláda v květnu vzala doporučení Uhelné komise na vědomí, o datu ale nehlasovala.

Státní příspěvek v rámci jiného nařízení dostávají také propuštění zaměstnanci černouhelné OKD. Vláda loni v listopadu rozhodla, že příspěvek těm z nich, kteří budou v příštích letech propuštěni a nepracují pod povrchem, klesne ze 7000 na 5300 korun měsíčně. Podpora k překlenutí dopadů útlumu těžby se bude i zde nadále vyplácet tři měsíce až pět let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka. Horníci, kteří pracují pod zemí, mají dále dostávat 8000 korun měsíčně.

Seznam firem, jejichž zaměstnanci mají podle nařízení při propuštění kompenzace dostat:

Severní energetická Sev.en WT, a.s. Coal Services a.s. Czech Coal Power s.r.o. KSK - BELT, a.s. Slovácké strojírny, a.s. - závod 05 Důl Kohinoor a.s. Diamo, státní podnik, odštěpný závod Geam Slezská důlní díla a.s. OKD, HBZS, a.s. Sokolovská uhelná Diamo, státní podnik, odstěpný závod HBZS Diamo Vršanská uhelná* Severočeský doly* Prodeco* Revitrans* SD - Kolejová doprava*

Zdroj: MPO.

* - nově zařazené firmy