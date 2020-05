Příspěvek 500 Kč budou moci dostat i společníci malých s.r.o.

Praha - Společníci malých společností s ručením omezeným s nejvýše dvěma společníky, které poškodila epidemie koronaviru, budou moci požádat o státní příspěvek 500 Kč denně. Dnes to stvrdila Sněmovna. Po rozsáhlé debatě plné sporů ale odmítla návrh Senátu, aby se příspěvek vyplácel přímo ze státního rozpočtu, a nikoli jen z vybraných daní z příjmů zaměstnanců. Tento senátní návrh měl zabránit tomu, aby obce a kraje přicházely o peníze z takzvaných sdílených daní, z nichž se příspěvek vyplácí.

Podle senátorů a dalších odpůrců může připravit současný způsob výplaty příspěvku obce o 11 miliard a kraje o čtyři miliardy korun. Zákon stanoví, že takzvaný kompenzační bonus, tedy zmíněný příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, tedy zaměstnanců. Jde ale o sdílenou daň, o niž se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Pokud z ní část jde na výplatu příspěvku, připadne pak méně na rozdělení mezi obce a kraje.

Proto senátoři chtěli, aby peníze byly uvolněny rovnou ze státního rozpočtu. Předlohu ve znění schváleném Sněmovnou nyní dostane k podpisu prezident.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) varovala, že pokud by senátní verze prošla, musela by výplatu bonusu okamžitě zastavit. Bylo by podle ní nutné vyřešit rozpočtové a právní otázky, jak vlastně bonus vyplácet. Musela by se použít místo daňového řádu rozpočtová pravidla jako pro výplatu dotací. Odmítla kritiku například Věry Kovářové (STAN), že vláda rozpočtové dopady tajila.

Se stejným návrhem jako Senát přišel již při předchozím schvalování novely ve Sněmovně začátkem května předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Sněmovna už tehdy jeho návrh nepřijala.

Strážníci získají nárok na odchodné, rozhodla Sněmovna

Strážníci získají nárok na odchodné. Rozhodla o tom dnes Sněmovna, která zároveň odmítla senátní úpravy podmínek odchodného i zmírnění požadavků na vzdělání strážníků. Poslaneckou předlohu, která také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků, nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Zpřísní navíc podmínky bezúhonnosti strážníků a přidá podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti.

Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Podobně je odchodné upraveno u zdravotnických záchranářů.

Senát neúspěšně navrhoval mimo jiné vyškrtnutí věkové hranice 50 let. Chtěl také, aby se odchodné nedanilo. Strážníkům navíc mělo podle odmítnutých senátních úprav stačit střední vzdělání s výučním listem, nyní zákon požaduje maturitní vzdělání.

Poslanci rozhodnou o vydání Maříkové (SPD) ke stíhání

Sněmovna by dnes měla rozhodnout o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání kvůli jejím výrokům o migrantech. Poslance také čeká volba části členů rad České televize a Českého rozhlasu. Dopoledne jsou na programu předlohy v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o novelu zaměřenou proti dvojí kvalitě potravin a pravidla sčítání lidu v příštím roce.

Poslanci by také mohli pokračovat v debatě o příspěvcích pro společníky malých společností s ručením omezeným. V úterý k hlasování o předloze, kterou vrátil Senát, nedospěli. Spory budí zdroj, odkud peníze vzít. Senátoři jej chtějí změnit, aby nedopadal na obecní a krajské rozpočty. Příspěvek my se měl podle horní komory hradit přímo ze státního rozpočtu.

Maříkovou dolní komora zřejmě k trestnímu stíhání nevydá. Mandátový a imunitní výbor už dřív doporučil plénu, aby policejní žádosti nevyhovělo.

Ve druhém kole volby budou poslanci volit tři televizní radní a jednoho rozhlasového radního. Šanci zasednout v Radě ČT má šest kandidátů, mezi nimi ekonomka Hana Lipovská, moderátor Lubomír Veselý známý pod jménem Luboš Xaver Veselý a předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma. Ve druhém kole volby rozhlasového radního se utkají bývalá předsedkyně rozhlasové rady Hana Dohnálková a historik Jaroslav Šebek.

Předloha proti dvojí kvalitě potravin budí pozornost kvůli poslaneckému pozměňovacímu návrhu, který by uzákonil podíl českých potravin na tuzemském trhu. Pro příští rok má podíl činit 55 procent, pak má růst na 85 procent v roce 2027. Zemědělský výbor poslancům doporučil, aby předlohu vrátili do druhého čtení k další debatě.