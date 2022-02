Přispět k modernizaci školství chtějí studenti iniciativou Tři kroky z pasti

Praha - Přispět k modernizaci školství v ČR má za cíl studentská iniciativa Tři kroky z pasti, kterou dnes ve Smíchovské střední průmyslové škole představili její zástupci. Za hlavní problémy současného vzdělávání označili nedostatek informačních technologií ve výuce, nízkou podporu mimoškolních aktivit a malou spolupráci studentů napříč školami. Pomoct ke zlepšení by podle nich mohl vznik Asociace středoškolských sněmů regionů. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) řekl, že cíle studentů se shodují s jeho cílem změnit české školství.

Podle zástupců iniciativy je české školství v současnosti velmi zakonzervované. Pro modernizaci by se měla víc podporovat projektová výuka a nemělo by se zakazovat využívání moderních technologií, uvedl předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže z Karlovarského kraje Karel Špecián. S pomocí IT by podle něj studenti naopak měli mít možnost přicházet na nové způsoby řešení. "Tyto zkušenosti uplatníme i v budoucím životě, jelikož pro nás bude jednodušší učit se novým věcem i v pozdějším věku," řekl.

Důležitá je podle zástupců iniciativy také větší podpora mimoškolních aktivit a podnikavosti žáků. V současnosti podle nich není ojedinělé, že se studenti ve školách setkávají s kritikou, když chtějí například začít podnikat nebo rozvíjet vlastní projekty. Jako příklad uvedl zakladatel Studentského sněmu Pardubického kraje Tomáš Ferdan nadanou gymnazistku, která by se chtěla mimo školní vzdělávání víc rozvíjet v matematice a fyzice, ale její škola ji v tom spíše brání. Podle něj by učitelé a ředitelé škol měli být takovým studentům spíš oporou.

Za třetí cíl pak označili zástupci iniciativy větší podporu spolupráce studentů z různých regionů i typů škol a zviditelnění příkladů těch, kteří založili třeba úspěšné startupy či studentské spolky. Na projektech by se podle studentů mělo spolupracovat víc i se školami v zahraničí.

S cílem prosadit změny iniciativa navrhla vznik Asociace středoškolských sněmů, která by měla fungovat vedle Školské komise Asociace krajů. Studenti za tím cílem hodlají oslovit radní pro školství ze všech regionů a požádat je, aby vznik regionálních středoškolských sněmů iniciovali. Asociace by podle nich mohla spolupracovat i s ministerstvem školství, její první zasedání by chtěli uskutečnit už v březnu.

Ministr Gazdík dnes studentům za jejich návrhy poděkoval. Uvedl, že ve školství se střetávají zájmy různých skupin a nejde vždy vyhovět všem. Zdůraznil ale, že české školství se musí změnit. "Cíly, za kterými studenti jdou, máme všichni společné," řekl.

Iniciativa Tři kroky z pasti vznikla v projektu Komenský 2.0 a Evropa 2.0 Smíchovské střední průmyslové školy. Nad projektem poskytly záštitu mimo jiné ministerstvo školství a kultury, Senát ČR, Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora ČR.