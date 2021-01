Přísnější pravidla tvoří na přechodech z ČR do Německa fronty aut

Hasiči staví 24. ledna 2021 nové testovací místo na covid-19 pro pendlery na hraničním přechodu s Německem v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a pro cesty z Česka do Německa vstoupila v platnost od tohoto dne zpřísněná opatření.

Hasiči staví 24. ledna 2021 nové testovací místo na covid-19 pro pendlery na hraničním přechodu s Německem v Pomezí nad Ohří na Chebsku. Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a pro cesty z Česka do Německa vstoupila v platnost od tohoto dne zpřísněná opatření. ČTK/Kubeš Slavomír

Berlín - Kvůli přísnějším pravidlům pro příjezd pendlerů z Česka do Německa se dnes na některých hraničních přechodech do Bavorska již brzy ráno utvořily fronty aut. Napsala to agentura DPA s odvoláním na informace poskytnuté policií.

Dlouhé kolony se týkají přechodů v Horní Falci. Ve Waldmünchenu (na české straně Lísková) bylo asi 300 vozidel a ve Furth im Waldu/Folmava kolem 400, sdělil německý policejní mluvčí. Dodal, že počet vozidel a tím i dopravní zácpa neustále narůstají a fronta se podle něj už táhne až do České republiky.

Naproti tomu je klidnější situace na přechodu Schirnding/Pomezí nad Ohří, sdělil DPA mluvčí tamní policejní stanice. "Předpokládám, že většina dojíždějících již byla o víkendu testována, a proto nemají žádný problém," poznamenal. Dojíždějící mají povolen vstup do země s negativním testem ne starším než 48 hodin.

Německo minulý týden zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí a zpřísněná opatření pro cesty z Česka do Německa vstoupila v platnost o půlnoci ze soboty na neděli.

Na hranicích v Plzeňském kraji čekají pendleři,zdrží se do hodiny

Hraniční přechody z ČR do Bavorska v Plzeňském kraji dnes od brzkého rána zažívají nápor pendlerů, kteří jezdí za prací každý den. Nejdelší asi dvoukilometrová fronta osobních vozů je z české strany zřejmě na Folmavě na Domažlicku. Ale jde to plynule, řekla ČTK domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. Dnes ráno jezdí nejvíce Čechů do německých továren.

"Zhruba půlkilometrová fronta je také v Lískové na Domažlicku a než se dojede k hranicím, tak to trvá zhruba půl hodiny, na Folmavě asi hodinu," uvedla mluvčí. Fronty se netvoří v Železné Rudě na Klatovsku. Na německé straně přechodu jsou odstavené desítky vozů a čeští pendleři stojí frontu na ulici před Arberlandhalle v Bayerisch Eisensteinu (Bavorská Železná Ruda), kde testují zdarma od 05:00 do 09:00.

Na všech třech přechodech jsou na německé straně mobilní testovací stanice, na nichž Němci dělají zdarma pendlerům antigenní rychlotesty.

Čeští policisté tam zatím podle Brožové nekontrolují, jen v případě potřeby budou dohlížet na dopravní situaci.

Dálniční přechod Rozvadov, největší v Plzeňském kraji, je podle tachovské policejní mluvčí Dagmar Jirouškové průjezdný bez front. Podle informací ČTK je na německé straně odběrové místo až dále za hranicí u města Vohenstrauss v Horní Falci.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce dva testy na koronavirus týdně.

Podle prezidentky Asociace pendlerů ČR Zuzany Vintrové panuje mezi pendlery velká nervozita. Spolu s ministerstvy a vládou tlačí na bavorskou vládu, aby počet povinných testů pendlerů snížila. Dnes by spolu měli opět mluvit český premiér a předseda bavorské vlády. Podle Vintrové kvůli častým povinným testům, které jsou "logisticky neproveditelné", zkolabují obě strany pohraničí. Čechů jezdí denně do Německa za prací kolem 60.000.