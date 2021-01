Přísná opatření proti covidu budou platit do 22. ledna

Praha - Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna, Rozhodla o tom dnes na mimořádném jednání vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. Během příštího týdne by se podle Blatného měla do počtu nově nakažených příznivě promítnout opatření přijatá koncem prosince.

Současně ministr nevyloučil další zpřísnění opatření. Vládu chce v pondělí informovat o omezeních v sousedních zemích. Záležet bude na vývoji epidemie, uvedl na dotaz, zda neuvažuje například o omezení návštěv v domácnostech.

K 22. lednu by měl podle rozhodnutí Sněmovny v Česku vypršet nouzový stav, vláda podle Blatného dnes rozhodla i s ohledem na to. Za velmi pravděpodobné ministr považuje, že vláda bude muset znovu žádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, protože po 22. lednu podle něj budou v zemi dál třeba silná opatření.

Současná pravidla, mezi něž patří i zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech, uzavření služeb a řady obchodů či omezení výuky ve školách, v zemi platí od 27. prosince. Vláda opatření přijala před vánočními svátky, platit měla do 10. ledna. Počty nově nakažených ale v posledních dnech dosahují rekordních maxim od březnového vypuknutí epidemie.

Testy ve středu odhalily 17.668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132.725 lidí, to je také dosud nejvíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7143 lidí s covidem, asi o dvě stovky méně než předchozí den, z nich 1061 je ve vážném stavu.