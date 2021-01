Covid v ČR dál sílí, opatření budou platit minimálně do 22. ledna

Praha - Česko ve středu druhý den po sobě zaznamenalo rekordní počet nových případů koronaviru, přibylo 17.668 nakažených. Kvůli sílící epidemii vláda dnes rozhodla o tom, že opatření zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale nevyloučil ani další zpřísnění. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl České televizi, že vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Nyní platí právě do 22. ledna.

V počtu nových případů koronaviru na počet obyvatel je ČR za týden nejhorší na světě. S nákazou se podle údajů ministerstva zdravotnictví nyní v zemi potýká 132.725 lidí, což je nejvíce od začátku epidemie. V nemocnicích je 7143 lidí s covidem, z nich 1061 je ve vážném stavu. Do statistik přibylo dalších 185 úmrtí, s koronavirem dosud zemřelo 12.621 lidí. Epidemický index PES dnes klesl o dva body na 84 bodů, zůstává ale v pátém, nejhorším stupni.

Vláda kvůli vývoji epidemie vedle řady dalších opatření prodloužila do 22. ledna také omezení provozu škol. Do lavic tak budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Ředitele škol to nepřekvapilo, rozhodnutí chápou. Pokud by ale zavření škol pokračovalo i v únoru, musela by se podle šéfa Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka asi v některých oborech konat praktická část maturity později než obvykle.

Mimo provoz budou nadále i lyžařská střediska. Podle Blatného rozhodně nejsou místem, kde by byl omezen sociální kontakt. Kompenzace pro uzavřené skiareály budou počítány podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) buď přes náklady, nebo sedačky dopravních zařízení. Součástí dohody bude i to, že provozovatelé skiareálů dohlédnou na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel.

Nově vládní opatření umožní návštěvy v nemocnicích. V zařízeních dlouhodobé a následné péče bude nutný negativní test na covid-19 a respirátor. V případě lůžek akutní péče budou vyžadována hygienická a protiepidemická opatření, zejména respirátory. Podle očekávání bude i po 15. lednu pokračovat plošné bezplatné antigenní testování. Ministerstvo uvedlo, že se tento typ testů osvědčil zejména při odhalování nakažených lidí bez příznaků.

V Česku bylo do středečního večera očkováno 19.918 lidí. Vakcíny byly podány ze 33.000 dávek, které do země dorazily do konce roku. Blatný předpokládá, že očkování asi 600.000 lidí z prioritních skupin, mezi které patří zdravotníci a senioři nad 80 let, by mělo být hotové nejpozději v březnu. Emeritní děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a současný primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS) vyzval Babiše a Blatného, aby byli mezi prioritní skupinu zařazeni i pracovníci lékáren. Očkovací strategii, jejíž připomínkování končí v pátek, probere vláda příští týden. Podle opozičních politiků by strategie mohla být ambicióznější, jsou pro větší množství velkých očkovacích center nebo úpravu možností rezervace na očkování.

Senát dnes odmítl vládní novelu, která má mimo jiné zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření. Podle senátorů je horní hranice pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření. Senátorské veto může Sněmovna přehlasovat.

Hospodářská komora navrhla vládě úpravu kompenzačního programu COVID Gastro pro uzavřené provozovny. Opomíjí podle ní podporu podnikatelům, kteří se jako dodavatelé ocitli v problémech. Koncept 400 korun na zaměstnance také podle komory dostatečně nezohledňuje ty podnikatele, jejichž obchodní model nepředpokládá mnoho pracovních sil.

Rakousko od půlnoci z pátku na sobotu zavede kvůli sílící koronavirové pandemii kontroly na hranicích, příští týden bude omezen počet hraničních přechodů. V pátek bude ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) jednat se saskou ministryní sociálních věcí Petrou Köppingovou o konkrétní podobě zpřísněných pravidel cest z Česka do spolkové země. Pro pendlery se podmínky změní v pondělí, podle dřívějších informací se budou muset pravidelně a na vlastní náklady testovat nejméně dvakrát týdně.