Příslušníci mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii obdrželi v Praze pamětní odznaky

Praha - Celkem 241 příslušníků prvního praporu jednotky, která v rámci mírové mise UNPROFOR působila v první polovině 90. let v bývalé Jugoslávii, dnes obdrželo pamětní odznaky při příležitosti 30. výročí jejího zahájení. Předala jim je mimo jiné ministryně obrany Jana Černochová, předseda Senátu Miloš Vystrčil (oba ODS) nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ocenění obdržel například tehdejší velitel praporu Karel Blahna, armádní generál Petr Pavel, který v misi působil, a také tehdejší ředitel sekce zahraničních vztahů ministerstva obrany Jaromír Novotný, který se o vznik jednotky zasloužil.

"Vstup OSN do tohoto konfliktu byl pro mírové řešení zásadní," prohlásila ministryně obrany. Dodala, že bez účastí NATO by ale OSN svého cíle nedosáhla. Zdůraznila, že nešlo o jednoduchý úkol, a připomněla, že si vyžádal i daň na životech. "Zařadili jste se mezi hrdé pokračovatele legionářských tradic," řekl příslušníkům náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Zachránili jste spousty životů a přispěli jste k tomu, že se v Evropě obnovil mír," dodal.

"Buďte hrdi na svou jednotku na to, co jste vykonali pro dobrou věc míru, jako já jsem hrdý na vás. Bylo mi velkou ctí být vaším velitelem," řekl oceněným jejich tehdejší velitel Karel Blahna. Nejvýraznější akcí, kdo které se příslušníci praporu zapojili, byla podle něj záchrana francouzských vojáků zadržovaných mezi bojovou linií srbských a chorvatských jednotek. Označil to za největší úspěch za dobu působení praporu.

Mezinárodní mírová mise UNPROFOR působila v zemích bývalé Jugoslávie mezi léty 1992 až 1995. Mise se zúčastnilo celkem 2250 vojáků Armády ČR a bývalé Československé lidové armády (ČSLA). O vyslání mírových sil OSN do bývalé Jugoslávie kvůli tamní občanské válce rozhodla Rada bezpečnosti OSN v listopadu 1991.

V návaznosti na to rozhodla československá federální vláda v lednu 1992 o zahájení přípravy na vyslání jednotky do této mise. "Ve výcvikovém středisku mírových sil OSN v Českém Krumlově se zformoval v krátké době pěší prapor o síle 500 osob a tří rot. Jeho příslušníci byli vojáci-dobrovolníci, u nichž byl předpoklad, že úkoly nasazení splní na vysoké úrovni. Čs. prapor začal operovat od dubna 1992 na území Chorvatska, v oblasti takzvané Republiky Srbská krajina, společně s francouzským a keňským praporem mírových sil OSN," informuje na svém webu armáda. Po rozdělení ČSFR vznikla v dubnu 1993 samostatná jednotka Armády ČR o síle zhruba 500 vojáků, poté byl tento počet zdvojnásoben.