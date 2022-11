Příslušníci aktivních záloh cvičili u Brna ochranu kritické infrastruktury

Čebín (Brněnsko) - Příslušníci aktivních záloh cvičili v areálu elektrické rozvodny v Čebíně na Brněnsku ochranu kritické infrastruktury, dnes si vyzkoušeli, jaké to je, když chce areál ovládnout teroristická skupina. Cílem je připravit se na možnost střežení takových objektů v případě hrozby, řekl novinářům ředitel Krajského vojenského velitelství Brno Alois Matýzka.

Cvičení Safeguard 2022 začalo 17. listopadu, končí v úterý, účastní se ho šest desítek příslušníků aktivních záloh. "Cvičení se konají nejen na objektech energetických, ale na všech objektech kritické infrastruktury, které jsou buď budovy ve městech nebo areály s tím, že je pravidelně střídáme a připravujeme se na jejich ochranu," uvedl ředitel. Konkrétním cílem cvičení v Čebíně podle něj bylo připravit se na možnost chránění objektu kritické infrastruktury tak, aby byl zachován jeho bezproblémový provoz v případě hrozby. Například rizika narušení ze strany teroristů či extremistického hnutí, kteří by chtěli kritickou infrastrukturu poškodit nebo vyřadit z provozu.

"Scénářem byla snaha skupinky teroristů, extremistů přiblížit se k objektu, narušit vnější perimetr, dostat se do vnitřní části a nějakým způsobem ovládnout buď velín, ze kterého je řízen tento objekt, nebo poškodit technologickou část," uvedl ředitel.

Teroristická skupina se nejdříve požárem snažila odpoutat pozornost hlídkujících, aby její členové následně zaútočili z druhé strany objektu. Příslušníci aktivních záloh se ale nenechali překvapit a útočníky zneškodnili. Cvičení se v tomto směru konalo v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, kdy požár likvidovali přivolaní hasiči, zadržené teroristy či extremisty odváželi přivolaní policisté, záchranná služba pak zasahovala u "raněných".

Cvičení se zúčastnil jako velitel sil rychlé reakce Štěpán Zouhar, který je v civilu očním optikem. Jeho skupina měla za úkol posílit "vnější perimetr", zajistit podezřelé, pomoct se zraněnými a případně doplnit mužstvo, které se proti teroristické skupině postavilo jako první. "Orientace je poměrně jednodušší než třeba v lese, máte vytýčené pozice, kam můžete, nemůžete, co hlídáte, co nehlídáte. Ale co se týče organizace, ať už bezpečnosti nebo zajišťování logistiky, tak je to určitě komplikovanější," popsal Zouhar záludnosti cvičení v prostorách rozvodny.