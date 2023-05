Priske: Výhra v základní části ligy je vzpruha, ale finále poháru je jiný zápas

Praha - Trenér Brian Priske je přesvědčen, že vydřená nedělní výhra 3:1 v Liberci a triumf v základní části první ligy budou pro fotbalisty Sparty velkou vzpruhou do zbytku sezony. Nedokáže ale odhadnout, zda díky tomu budou mít jeho svěřenci ve středečním finále domácího poháru se Slavií psychologickou výhodu. Dánský kouč si zároveň nemyslí, že výsledek výrazně ovlivní nadstavbovou část nejvyšší soutěže a boj o titul.

Sparťané v neděli po obratu a dvou penaltách v nastavení zvítězili v Liberci a před nadstavbou poskočili do čela ligové tabulky o dva body před Slavii, která jen remizovala doma s Hradcem Králové 1:1. "Nevím, jestli nám to dává nějakou výhodu. Ale určitě je to pro nás velká vzpruha a může nás to nakopnout i směrem k zítřejšímu zápasu," řekl na tiskové konferenci Priske.

"Už po zápase s Libercem jsem říkal, že jsme mohli podat lepší výkon. Ukázali jsme ale dobrou mentalitu, psychické nastavení mužstva to podpořilo. Nebylo to v posledních zápasech poprvé, kdy jsme dokonali obrat. Máme za sebou pozitivní sérii výsledků, naše pozice v tabulce může být pro sebevědomí dobrá. Na druhou stranu zítra je to jiný zápas, je to finále poháru, derby," doplnil pětačtyřicetiletý dánský trenér.

Pražští rivalové se utkali v polovině dubna v lize a Sparta vydřela remízu 3:3, když dotáhla ztrátu 0:2 a srovnala v nastavení. "V defenzivě jsme neudělali některé věci dobře. Potřebujeme i tentokrát hrát náš fotbal, hrát přímo, kontrolovat míč, hrát po zemi. Je třeba být ve správné momenty ve správných prostorech. Je to derby, bude to fyzicky náročné. Víme, že i pro Slavii je to velmi důležitý zápas. Hlavně se ale budeme soustředit sami na sebe, abychom drželi naše principy," řekl Priske.

Jeho tým bude hrát na vlastním stadionu proto, že je hůře postavený v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Výhodu klasického domácího prostředí ale Letenští mít nebudou, neboť oba celky požene vpřed stejný počet fanoušků.

"Je samozřejmě příjemné, že hrajeme na domácím stadionu. Za to jsme šťastni. Známe hřiště, kabinu, máme své prostředí. Na tribunách to bude jiné, víme, že tu bude i dost fanoušků soupeře. Je ale příjemné hrát doma a nastupovat na trávník do vlastního prostředí," uvedl Priske.

Je přesvědčen, že výsledek finále příliš neovlivní ligový boj o titul. "Vyhrát a pozvednout trofej samozřejmě vždy každý tým nabudí, nakopne vás to. Nemyslím si ale, že vítězství v poháru by mělo rozhodnout ligu, je to jiná soutěž. Vítěze to ale určitě do zbytku sezony nakopne," poznamenal Priske, který po letním příchodu na Letnou může se Spartou získat první trofej.

Finále poháru se tentokrát hraje ještě před začátkem ligové nadstavby. "Je to v kalendáři už dlouho. Chtěli jsme se do finále dostat v průběhu celé sezony, stálo nás to hodně úsilí. Samozřejmě, že je krátká pauza po posledním kole, to je realita. Neznám ani kontext, jak je to v Česku, ale v Dánsku je to nasazováno na podobný termín. Budeme připraveni a chceme získat trofej," dodal Priske.