Priske: Kuchta je dobrý kluk, na odvetu se Záhřebem je stoprocentně připravený

Praha - Podle dánského trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho je útočník Jan Kuchta stoprocentně připravený nastoupit do čtvrteční domácí odvety závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Dinamem Záhřeb, v níž Pražané budou dohánět ztrátu 1:3 z úvodního duelu. Dánský kouč považuje českého reprezentanta za dobrého člověka a neřeší spekulace, že by mohl odejít. Rozdíl mezi Evropskou ligou a Evropskou konferenční ligou, kam Letenští "propadnou" v případě neúspěchu s Dinamem, považuje za velký. Řekl to na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletý Kuchta v posledních dvou soutěžních utkáních začal na lavičce, v neděli proti Karviné na ní zůstal celý zápas. Podle Priskeho kvůli tomu, že vinou nemoci nebyl naplno připravený. Kuchta přišel do Sparty loni v červnu na hostování z Lokomotivu Moskva a letenskému celku pomohl k prvnímu titulu po devíti letech. V květnu se jeho hostování změnilo v přestup, v posledních dnech ale média spekulují o jeho odchodu do zahraničí.

"Je rozhodně stoprocentně připravený na zítřejší zápas. Co se týče spekulací, nevím, kolik toho můžu říct. Je to práce vás novinářů, ne vždycky se mi líbí. Někdy čtu hlouposti. Spekulace jsou ale součástí fotbalu. Kuchta je náš hráč a máme radost, že je tady. Pořád má ve Spartě co dokázat. Vím, že jeho ambicí je zahrát si v zahraničí, teď má ale práci ve Spartě. Těším se na zítřejší zápas a myslím si, že v něm bude Kuchta hrát velkou roli," uvedl Priske.

"Kuchta je dobrý kluk, není špatný, jak jsem četl v některých článcích. Dře pro nás a dělá spoustu věcí. Mám radost, že s ním pracuju. Někdy je to s ním složitější jako se všemi útočníky, ale rozhodně to není špatný kluk," prohlásil dánský kouč.

O sestavě na čtvrteční utkání proti obhájci chorvatského titulu má jasno, přestože v posledních zápasech sestavou rotuje. "Vím přesně, kdo zítra nastoupí. Čeká nás poslední trénink před utkáním, takže víme, kdo nastoupí a hlavně, jak budeme hrát, což je ještě důležitější. Bez ohledu na to, jak sestavu měníme, styl hry by měl být pořád stejný. Očekávám, že zítra budeme dominovat," řekl někdejší trenér Midtjyllandu a Antverp.

Pražané jsou po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů blízko konci v další pohárové soutěži, jistý mají minimálně start v Evropské konferenční lize. Za účast v ní by inkasovali 2,94 milionu eur (téměř 71 milionů korun). Postupem do Evropské ligy by Sparta vydělala 3,63 milionu eur (zhruba 87,7 milionu korun). "Rozdíl mezi Evropskou ligou a Konferenční ligou je velký. Jak finančně, tak i kvalitativně," podotkl Priske.

Dinamo se musí na venkovních zápasech evropských pohárů obejít bez fanoušků kvůli tomu, že před utkáním 3. předkola Ligy mistrů s AEK Atény zemřel v řecké metropoli 8. srpna devětadvacetiletý fanoušek domácího týmu, který podlehl bodným ranám. Místa v hostujícím sektoru na Letné mohou zaujmout sparťanští příznivci.

"Nemyslím si, že to pro nás bude výhoda, ale doufám, že to bude mít vliv, když budou na Letné jen sparťani. Už jsme viděli, jaká atmosféra tam při evropských zápasech panuje. Doufám, že to tak bude znovu. Zítra se pokusíme přivést Evropskou ligu na Letnou," uvedl Priske.