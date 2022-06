Priske je silná osobnost, zapadá do stylu, jakým chceme hrát, prohlásil Rosický

Praha - Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický si myslí, že nový trenér Brian Priske přesně zapadá do koncepce týmu. Bývalého dánského reprezentanta považuje za charakterního a pracovitého člověka. Někdejší kouč Midtjyllandu a Royalu Antverpy podepsal na Letné dvouletou smlouvu. Kromě Priskeho mluvil Rosický z možných trenérských kandidátů už jen s bývalým koučem Plzně Adrianem Guľou.

Fotogalerie

Pražané představili Priskeho jako nového trenéra v úterý. "Šli jsme jasně po profilu člověka, co se týká stylu hry a stylu práce. Brian je silná osobnost. Od té doby, kdy jsme spolu začali mluvit, byl vždycky perfektně připravený na všechny situace i okolnosti, které jsme spolu probírali. Je to top profesionál a bývalý fotbalista, což není to zásadní. Má ale cit i z hráčské strany. Brian je velmi charakterní, pracovitý člověk," řekl Rosický na dnešní tiskové konferenci při představení Priskeho.

Pětačtyřicetiletý Dán skončil minulý týden v Antverpách, jednání s ním ale podle Rosického nešla tak rychle, jak by se mohlo zdát. "Svižná akce to nebyla určitě. Briana znám dobře. Víme, koho jsme hledali a jakým stylem chceme hrát. Brian do toho jasně zapadá," uvedl odchovanec letenského celku.

"Od té doby, co vyhrál s Midtjyllandem titul, jsem ho sledoval. Následně se přesunul do Antverp. Už mnohem dříve věděl, že tam dokončí sezonu a po ní skončí. Jak se ta možnost získat ho otevřela, tak jsem to řešil. Ale rychlá akce to nebyla v žádném případě," prohlásil Rosický.

Vedení Sparty v květnu tři zápasy před koncem sezony propustilo trenéra Pavla Vrbu. Jedním z možných kandidátů na jeho uvolněné místo byl i Slovák Guľa, jenž naposledy působil ve Wisle Krakov. "Stejně jako máte úzký okruh hráčů, máme i trenérský. Ve finále, co se týkalo jenom rozhovorů s trenéry, jsem mluvil s Guľou a Brianem," konstatoval Rosický.

V Midtjyllandu, s nímž Priske v září 2020 vyřadil v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů pražskou Slavii, proslul využíváním datové analýzy. "S daty a analytikou bychom chtěli pracovat v celém klubu. Je to výborný nástroj do rozhodovacího procesu. Neznamená to, že se jím budeme řídit, že uděláme to, co data řeknou," uvedl Rosický.

"Můj cíl je, abychom s Brianem okolo něho vytvořili silný tým, abychom byli všichni na jedné vlně a aby bylo úzké pouto spolupracovníků," poznamenal někdejší záložník Dortmundu či Arsenalu.

"Kádr se trošku obmění. Přijdou noví hráči, je tady nový trenér čili bude nová energie, atmosféra. Jestli se tomu hráči podvolí, nebo ne... Vidím to úplně jednoduše. Kdo se nepodvolí tomu, co chce hrát trenér, nemůže hrát," mínil Rosický.