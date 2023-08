Priske doufá, že Sparta navzdory vyřazení s Kodaní získala sebevědomí

Záhřeb - Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske před úvodním čtvrtečním utkáním 4. předkola Evropské ligy na hřišti Dinama Záhřeb doufá, že dvojzápas s Kodaní v kvalifikaci Ligy mistrů dodal jeho svěřencům sebevědomí a ukázal jim, že ve velkých zápasech dovedou čelit kvalitním soupeřům. Fakt, že obhájce chorvatského titulu sáhl před vzájemným duelem k výměně trenéra, neřeší. Na tiskové konferenci také vtipkoval, že možná se mu bude hůř spát poté, co mu novináři připomněli, že Sparta pod jeho vedením stále čeká na výhru v pohárech.

Letenští po úvodní bezbrankové remíze v Dánsku ve 3. předkole Ligy mistrů hráli v domácí odvetě s Kodaní 1:1 po 90 minutách a po prodloužení, v němž dvakrát vedli, 3:3. V penaltovém rozstřelu však neuspěli. V sobotu navíc ztratili i první body v ligové sezoně, když v Teplicích remizovali 1:1.

"Doufám, že sem kluci dorazili se sebevědomím. Výsledky proti Kodani a Teplicím nebyly podle našich představ, ale nepředvedli jsme špatné výkony. Odveta s Kodaní snad mužstvu dodala dobrý pocit, že když se ve velkých zápasech proti silným soupeřům dokážeme držet našeho stylu hry a hrajeme sebevědomě, můžeme to řadě kvalitních týmů v Evropě ztížit," prohlásil Priske.

Sparta ve čtyřech pohárových duelech pod Priskeho vedením nezvítězila. "Dokud jste se nezeptali, vůbec jsem na to nepomyslel, takže díky. Možná teď budu spát o něco hůř," vtipkoval Priske.

"Samozřejmě to není dobrá statistika, ale to je fotbal. Zaměřujeme se na náš herní styl. Zápasy s Kodaní byly těžké, kluci si ale vedli úžasně, zejména na Letné. Odehráli skvělé utkání a zasloužili si vyhrát, jenže to nevyšlo, jak jsme si přáli. Rozhodně se spolu s týmem budu hnát za výhrou v pohárech, bylo by skvělé to okusit," uvedl šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Dinamo odstartovalo soutěžní ročník ziskem domácího Superpoháru a postupem přes Astanu do 3. předkola LM. V něm ale nestačilo na AEK Atény, jemuž doma podlehlo 1:2 a venku s ním remizovalo 2:2, přestože ještě na začátku nastavení vedlo o dvě branky. Vedení klubu odvolalo v pondělí trenéra Igora Biščana, jehož nahradil Sergej Jakirovič. Dinamu proti Spartě už nepomůže stoper Josip Šutalo, jenž přestoupil do Ajaxu Amsterodam. Na odchodu je i kapitán a brankář Dominik Livakovič, podle chorvatských médií zamíří do Fenerbahce Istanbul.

"To, co se děje v Dinamu, jde mimo nás. Uvědomujeme si jejich situaci, rozhodli se vyměnit trenéra a prodat dva hráče, přišli ale noví. Je to pro nás takový domácí úkol. Zjistili jsme si, jak trenér (Jakirovič) pracoval v Rijece, a máme slušný obrázek o tom, čeho je schopný," řekl Priske.

Sparta v červenci remizovala v přípravě s Dinamem 1:1. "Utkání nám ukázalo, že je to hodně dobrý tým s kvalitními hráči. Pro nás to ale byl teprve první přípravný zápas na soustředění, pro Dinamo naopak poslední. Od té doby jsme se zlepšili. Zítra to tady bude úplně jiné než ve Slovinsku. Máme velký respekt k Dinamu, nezáleží na tom, koho postaví. Je to opravdu silný tým," mínil bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Za nejsilnější stránku Dinama, které ovládlo chorvatskou ligu šestkrát za sebou, považuje ofenzivu. "Dva křídelníci jsou hodně dobří, Petkovič je špičkový útočník. Záložníci přinášejí do hry dynamiku. Není pochyb o tom, že vynikají v ofenzivě, hráči o sobě dobře vědí a záložníci i křídelníci dost rotují. Je to vysoce kvalitní tým," podotkl někdejší kouč Midtjyllandu a Antverp.