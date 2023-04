Priske: Bylo by arogantní tvrdit, že o titul bojují už jen Sparta a Slavia

Praha - Podle trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho by bylo arogantní myslet si, že boj o titul už je pouze záležitostí jeho týmu a Slavie. Oba pražské celky mají v čele tabulky na obhájce titulu Plzeň, kterému patří třetí místo, sedmibodový náskok. Priske i sparťanský kapitán Ladislav Krejčí si však myslí, že Letenští se musí soustředit hlavně sami na sebe.

Sparta v dnešním 25. kole první ligy zdolala nováčka z Brna 3:1 a v nejvyšší soutěži vyhrála poosmé za sebou. Bodově se tak dotáhla na Slavii, která je první pouze díky lepšímu skóre. Zároveň využila sobotního zaváhání Plzně. Viktoria v Mladé Boleslavi remizovala bez branek a nezvítězila ve čtvrtém kole v řadě.

"Bylo by arogantní tvrdit, že o titul už bojují pouze dva týmy. V minulé sezoně Plzeň ukázala kvalitu a zkušenosti. Do nadstavby šla tehdy ze druhého místa a nakonec vyhrála," řekl Priske na tiskové konferenci.

Letenští se podle něj koncentrují jen na sebe. "Bude to těžký boj. Máme velké ambice a sny. Je to jen o nás a našem nahánění titulu, který jsme dlouho nevyhráli. Musíme si za ním jít až do konce. Nezáleží na tom, s kolika mužstvy o něj soupeříme, ale jen na našich výkonech," uvedl pětačtyřicetiletý Dán.

"Beru to tak, že to je pořád o nás. Tak to máme postavené od začátku. Na podzim jsme byli daleko od toho, kde jsme teď. Postoj, který jsme si řekli na začátku, se udržuje a chci, aby se udržoval. Přes to nemůže jet vlak. Jestli budeme přemýšlet jinak, tak to bude špatně. Všichni jsou si toho vědomi a všichni v klubu k tomu tak přistupují. Bude to tak pokračovat," prohlásil defenzivní hráč Krejčí, autor prvního gólu proti Brnu.

Spartu ve středu na Letné čeká semifinále domácího poháru s Českými Budějovicemi, v neděli se v lize představí v Pardubicích a poté v dalším kole v derby se Slavií.

"Je důležité, že jsme v prvním utkání po reprezentační pauze vyhráli a rychle získali sebevědomí. Máme povedenou šňůru a chceme v ní pokračovat. Musíme zůstat pokorní a soustředit se na středu, což bude další těžký zápas. Finále je naším velkým cílem, dělí nás od něj jedno utkání. Musíme udělat všechno pro to, abychom se do něj probojovali," podotkl Priske.