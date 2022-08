Přišel jsem zabít královnu, řekl muž s kuší, kterého o Vánocích v Anglii zatkli

Londýn - Dvacetiletý Jaswant Singh Chail, který byl minulý rok o Vánocích zatčen na pozemku britského královského sídla, hradu Windsor, v den incidentu řekl ostraze, že "přišel, aby zabil královnu". Na sobě tehdy měl masku a v ruce černou moderní kuši. S Chailem v Londýně začal soudní proces, kde zazněla tato nová informace, píše agentura Reuters.

Chail byl obviněn z držení zakázané zbraně, z vyhrožování zabitím a také podle článku dva zákona zvaného Treason Act z roku 1842, který pojednává výslovně o napadení královny nebo pokusu o něj.

Před soudem se Chail dnes objevil jen krátce prostřednictvím videohovoru, kdy potvrdil svoji identitu a adresu v psychiatrické léčebně Broadmoor, kde nyní přebývá.

Vniknutí do sídla královské rodiny muž podle prokuratury plánoval měsíce. Než v ranních hodinách 25. prosince, když královna Alžběta II. zrovna snídala, vnikl na pozemek hradu Windsor, nahrál video, kde řekl, že se "omlouvá za to, co udělal, i za to, co udělá". "Pokusím se zavraždit královnu Alžbětu," řekl Chail ve videu, které publikoval list The Sun.

Motivací mu byla "odplata za všechny, kteří zemřeli při masakru v roce 1919". Chail se ve videu odkazoval na incident, při němž britské jednotky v severozápadní Indii zastřelily téměř 400 neozbrojených sikhů, kteří protestovali proti koloniálnímu právu.

Chail na windsorské pozemky vstoupil zhruba v 8:10 britského času. Posléze si ho všiml příslušník ostrahy areálu, který vypověděl, že Chail "vypadal jako z akčního filmu, nebo oblečený na Halloween".

"Jsem tu, abych zabil královnu," odvětil Chail na dotaz, co v areálu pohledává, načež strážník vytasil paralyzér a nařídil muži, ať zahodí kuši a klekne si na kolena. Chail neprotestoval.

Při domovní prohlídce po jeho zatčení našli policisté plynovou masku, lano a elektronická zařízení, která Chail použil, když se pokusil spojit s ministerstvem obrany a příslušníky hradní stráže, aby se dostal blíže ke královské rodině.

Řízení bude pokračovat u londýnského trestního soudu Old Bailey. Přesné datum ještě nebylo potvrzeno.