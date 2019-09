Moskva/Kyjev - Přípravy na výměnu vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou vrcholí. Z moskevské věznice Lefortovo tři autobusy se zabarvenými skly a policejní eskortou dojely na moskevské letiště Vnukovo, kde čeká ukrajinský vládní letoun. Autobusy s ruskými občany uvězněnými na Ukrajině dojely na kyjevské letiště, kde přistálo letadlo z ruské vládní letky, uvedly tiskové agentury s odvoláním na očité svědky. "Nástup na palubu začne každou chvíli," avizovala agentura TASS.

Mezi Ukrajinci, propuštěnými z ruských věznic kvůli výměně za vězněné Rusy, je i 24 příslušníků ukrajinského vojenského námořnictva, zajatých loni v listopadu u Kerčského průlivu, a také režisér Oleh Sencov, odsouzený v Rusku na 20 let do vězení za údajný terorismus na anektovaném Krymu, píší agentury s odvoláním na advokáty. Mezi Rusy, kteří se mají vrátit z Ukrajiny do vlasti, naopak chybí Ruslan Gadžijev, který byl příslušníkem luhanské povstalecké domobrany. V bojích v lednu 2015 ho ukrajinská armáda zajala a v Kyjevě byl odsouzen k 15 letům vězení. Jeho advokát již dříve předpokládal, že Ukrajina ho vydat nehodlá.

Podle agentury Interfax se očekává, že letouny s účastníky výměny odstartují současně.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek omilostnil 12 Rusů vězněných na Ukrajině, kteří jsou připraveni k výměně za Ukrajince zadržované v Rusku. Agentuře Interfax to dnes řekl ukrajinský advokát Valentyn Rybin. Ruští vězňové, kteří dostali prezidentskou milost, byli podle Rybina dopraveni na místo, kde se výměna vězňů uskuteční.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek uvedl, že výměna vězňů má být "rozsáhlá" a mohla by se stát začátkem normalizace rusko-ukrajinských vztahů, zatížených anexí Krymu a ruskou podporou separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny.

Ukrajina už v minulých dnech osvobodila vězněného novináře a šéfredaktora agentury RIA Novosti Ukrajina Kyryla Vyšynského, kterému hrozilo až 15 let vězení.