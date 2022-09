Přípravy na pohřeb britské královny Alžběty II. vrcholí

Londýn - Přípravy na pondělní státní pohřeb britské královny Alžběty II. vrcholí a veřejnost má už jen několik hodin šanci přijít do Westminsterského sálu britského parlamentu, kde je umístěn katafalk s rakví. Na pohřbu nejdéle vládnoucí britské panovnice se očekává zhruba 500 hlav států, premiérů, dalších významných představitelů řady zemí z celého světa nebo členů zahraničních panovnických rodů, což podle úřadů představuje bezprecedentní bezpečnostní výzvu. Do Londýna mimo jiné přiletěli americký prezident Joe Biden, jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron či český premiér Petr Fiala. Nový král Karel II. dnes večer pro zahraniční hosty uspořádal recepci v Buckinghamském paláci. Ve 21:00 SELČ celá Británie držela minutu ticha za zesnulou královnu.

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let. Rakev s jejími pozůstatky je od středy vystavena v Londýně ve Westminsterském paláci, kde se s panovnicí může až do pondělního rána rozloučit veřejnost. Zájem je mimořádný a vláda dnes vyzvala lidi, aby se již nevydávali na cestu do zástupu, neboť by mohli být nakonec zklamaní, že se do mnohahodinové fronty už nedostanou. Lidé výzvu vyslyšeli a k večeru se fronta začala zkracovat na zhruba sedm hodin.

"Ano, brečela jsem," řekla ČTK Clare z jihovýchodu Anglie o okamžiku, kdy stanula před rakví. Popsala, že přitom držela v ruce zásnubní prsten své matky, která zemřela loni. Zároveň hovořila o přátelské atmosféře, kterou zažila během zhruba 12 hodin čekání. Další lidé hovořili o tom, že chtěli být součástí historie, byť událost zároveň brali s humorem. "Je to naprosto šílené, ale je to velmi britské, stát ve frontě," tvrdila mladá žena jménem Shaila.

Do Londýna dorazila řada zahraničních státníků. Pozdvižení přitom vyvolalo pozvání saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána, který je obviňován z toho, že nařídil vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Agentura Reuters dnes odpoledne s odkazem na zdroj z britského ministerstva zahraničí napsala, že účast prince na pohřbu královny se již neočekává a že za změnou plánu stojí Rijád.

Pozvánku na smuteční obřad neobdrželi zástupci Ruska, Běloruska, Sýrie, Barmy, Venezuely a Afghánistánu. Pouze na úrovni velvyslanců mohou být zastoupeny Írán, Severní Korea a Nikaragua.

Nová britská ministerská předsedkyně Liz Trussová byla na audienci u Karla III. v Buckinghamském paláci, od úmrtí královny se sešli podruhé. Poté v Downing Street premiérka jednala postupně s představiteli Irska, Kanady a Polska.

Ve 20:00 místního času (21:00 SELČ) dnes Spojené království za Alžbětu II. drželo minutu ticha, lidé poté na mnoha místech tleskali na oslavu jejího života. Začátek a konec "národní chvíle zamyšlení" ohlásil zvon na věži Big Ben v centru Londýna. O hodinu dříve BBC odvysílala dokument věnovaný zesnulé. Mimo jiné v něm královna manželka Camilla vzpomíná na "nezapomenutelný úsměv" Alžběty II. a popisuje, jak si královna po svém nástupu na trůn v roce 1952 musela vybudovat svou roli v do té doby mužském světě.

Alžběta II. byla zdrženlivá, vyzařoval z ní klid, ale také pocit, že jí na lidech záleží. Vystupovala jako obyčejná britská žena, ačkoli obyčejná ani trochu nebyla, popsal královnu v rozhovoru s ČTK britský novinář Andrew Taussig, který několik let vedl cizojazyčné vysílání zpravodajské společnosti BBC.

Britská vláda na pondělí vyhlásila státní svátek. Očekává se, že pohřeb se stane nejsledovanější akcí v britských dějinách a zastíní v tomto směru jiné významné události včetně pohřbu princezny Diany v roce 1997, olympijských her v Londýně v roce 2012 či řady královských svateb. Do Westminsterské katedrály se vejde asi 2200 lidí, kromě britské královské rodiny, představitelů britské vlády a Společenství a zahraničních státníků dostali pozvání například lidé, které královna ocenila u příležitosti svého letošního 70. výročí nástupu na trůn.

Londýnský dopravní podnik se připravuje, že do britské metropole přijede zhruba milion lidí z řad veřejnosti. V celém Spojeném království bude vypraveno přibližně 250 vlakových spojů navíc. Zrušeno bude na 100 odletů a příletů na londýnské letiště Heathrow, aby hluk nerušil smuteční obřad.

Vzhledem k očekávané obrovské účasti představuje státní pohřeb královny Alžběty II. bezprecedentní bezpečnostní výzvu, řekl agentuře AP starosta Londýna Sadiq Khan. V pondělí bude ve službě více než 10.000 policistů, přičemž ty londýnské doplní posily ze všech 43 britských policejních sborů. S usměrňováním davu podél trasy pohřebního průvodu budou pomáhat také stovky dobrovolníků a příslušníků ozbrojených sil. Zahraniční lídři se shromáždí mimo areál Westminsterského opatství a budou poté na pohřeb dopraveni autobusem, s výjimkou amerického prezidenta, který by měl přijet ve své obrněné limuzíně.

V přímém přenosu budou pohřeb vysílat televizní stanice BBC, ITV a Sky a smuteční obřad bude možné sledovat mimo jiné ve zhruba 125 kinech po celé Británii a na velkoplošných obrazovkách v mnoha parcích, na náměstích i v katedrálách.