Přípravy na lyžařské kurzy provází chaos, školy situaci řeší různě

Olomouc - Zmatky a nejistota doprovázejí v těchto dnech přípravy škol na lyžařské kurzy. Řada z nich totiž začíná již na začátku ledna a školy stále nevědí, za jakých podmínek budou moci do hor vyrazit i neočkovaní žáci. Vedení škol stále čeká na to, že nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) pravidla ujasní. Některé školy preventivně zařizují na horách mobilní testovací týmy či termíny kurzů přesouvají na pozdější měsíce, zjistila ČTK.

Druhý týden v lednu má jet do Karlova například Základní škola Velká Dlážka v Přerově, která za posledních 14 dní již třikrát oslovovala rodiče kvůli nejasným podmínkám ohledně testování. Do kurzu se letos přihlásilo 110 dětí, řekl ČTK ředitel školy Martin Černý. Přísná opatření pro nákup skipasů na celý pobyt však nyní splňují zhruba čtyři desítky zájemců z celkového počtu, jde o ty, kteří jsou očkovaní či prodělali covid-19.

Vzhledem k tomu, že loni se kurzy nekonaly, avizovala škola již dříve, že je chce uskutečnit v lednu za každou cenu. Zajistila nakonec kvůli tomu i testování dětí během pobytu v hotelu, stále však čeká na to, zda ministerstvo udělí kurzům výjimku a u neočkovaných školáků bude stačit PCR test pouze před odjezdem. Pokud se tak nestane, budou děti otestovány v hotelu třetí den kurzu, vzkázala škola rodičům.

Nejistota se podepsala i na přípravě kurzů na Základní škole Řezníčkova v Olomouci, tam jej kvůli nejasným podmínkám raději přesunuli. Škola se podle ředitele Miloslava Paláta už v září rozhodla, že uspořádá pro děti dva kurzy, jeden za neuskutečněný loňský rok sedmáků a pro letošní sedmáky. "Bohužel, oba kurzy měly probíhat prvních 14 dnů v lednu. Kvůli problémům s covidem a nejistotou účasti většiny dětí jsme se rozhodli, že se pokusíme najít náhradní ubytování a oba kurzy přesunout na pozdější období - únor, březen," řekl ČTK Palát. "Chceme prostě, aby vyjelo na tento sportovně společenský pobyt co nejvíce žáků, kteří o to projeví zájem, a pomohli jsme jim tak socializovat se za uplynulé chudé kontaktní období," doplnil.

Lépe jsou na tom školy, které mají kurzy již dopředu naplánovány na pozdější termín, i ty však doufají, že se podmínky do té doby změní. "Termín lyžařského kurzu máme až v březnu. Zatím čekáme, jak se situace vyvine. Za současných podmínek bychom pětidenní kurz nejspíš nahradili jednodenními lyžařskými zájezdy," řekla ČTK ředitelka Základní školy Zeyerova v Olomouci Vladimíra Švecová.

Podle současných podmínek se musí každý s výjimkou dětí do 12 let při koupi skipasu prokázat dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v uplynulých 180 dnech. Děti od 12 do 18 let mohou místo toho předložit negativní PCR test, ne starší 72 hodin. Loňskou zimní sezonu a s ní i oblíbené lyžařské kurzy postihla pandemie v celém rozsahu. Vleky se rozjely pouze na několik dní v druhé polovině prosince, po celou sezonu pak musely být zastaveny.