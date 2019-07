Přípravy na festival Benátská! finišují, chystá se i policie

Areál Vesec v Liberci se přípravoval 23. července 2019 na festival Benátská!, který se bude konat od 25. do 28. července 2019. Podle vstupenek prodaných v předprodeji by návštěvnost mohla být vyšší než loni, kdy přišlo 40.000 lidí.

Liberec - V závěrečné fázi jsou přípravy organizátorů na festival Benátská!, který se bude v Liberci konat od čtvrtka do neděle. Podle vstupenek prodaných v předprodeji by návštěvnost mohla být vyšší než loni, kdy přišlo 40.000 lidí. Festival bude opět pod zvýšeným dohledem policie. Její mluvčí Vojtěch Robovský uvedl, že se zaměří hlavně na dodržování veřejného pořádku a dopravu.

Hudební festival se letos koná posedmadvacáté, v rekreačním areálu ve Vesci je každoročně od roku 2012. Přípravy podle ředitele festivalu Pavla Mikeze zatím postupují podle harmonogramu. "V současné době máme prakticky postavené všechny stany, dnes se začíná stavět hlavní pódium, naváží se toalety a budeme mít oplocený areál," uvedl. Areál by měl být podle něj připravený do středečního večera. "Ve čtvrtek budou jen dodělávky," dodal. Výrazné novinky v zázemí letos podle něj nejsou. "Všechno si už tady za ty roky sedlo, takže je to podle nastaveného modelu. Stanové městečko bude vedle areálu, kyvadlová doprava bude zdarma jezdit z centra a od vlakového nádraží," řekl Mikez. Čtvrteční večerní program v předchozích letech býval "rozjezdový", letos to zřejmě kvůli narozeninovému koncertu Karla Gotta bude jiné. "Díky němu čekáme velkou návštěvnost srovnatelnou s pátkem či sobotu," uvedl ředitel festivalu. Zvýšený zájem o festival je podle něj patrný z předprodeje. "Jsme o 20 procent nad loňským rokem, takže věřím, že bude více návštěvníků než loni," řekl.

Policie se při dohledu zaměří na veřejný pořádek a plynulost dopravy v problematických místech. Komplikovaný může být příjezd po čtyřproudé silnici od Turnova, která je kvůli opravám zúžena mezi Hodkovicemi a Jeřmanicemi, jezdí se tam ve dvou pruzích. "Předem také upozorňujeme na fakt, že řidiče čeká bezpočet dopravních kontrol a návštěvníci areálu budou z důvodu zajištění bezpečnosti podrobeni zvýšenému množství prohlídek," uvedl Robovský. Do opatření budou nasazeni příslušníci pořádkové, dopravní i cizinecké policie či kriminalisté, kynologové nebo antikonfliktní tým. "Policisté budou pochopitelně působit také v rámci prevence drobné kriminality, především proti kapesním krádežím či v oblasti požívání omamných a psychotropních látek u řidičů dopravních prostředků," dodal Robovský. Při loňském ročníku policie nezaznamenala žádné závažné porušení zákona. Policisté udělili motorizovaným návštěvníkům 146 pokut za dopravní přestupky a řešili jeden přestupek proti veřejnému pořádku.