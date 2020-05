Příprava startu Crew Dragonu pokračuje, počasí je ale dál nejisté

Mys Canaveral - Přípravy na dnešní druhý pokus o start nové americké lodi Crew Dragon se dvěma astronauty NASA pokračují, nicméně nadále není jisté, zda počasí odlet k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) opět nezmaří jako ve středu. Informovali o tom společnost SpaceX, které Crew Dragon patří, a šéf americké vesmírné agentury NASA.

Nepříznivé povětrnostní podmínky na floridském Mysu Canaveral zabránily Američanům ukončit devítiletou závislost na ruských kosmických lodích Sojuz už před třemi dny. Především kvůli hrozícím bleskům v oblasti Kennedyho vesmírného střediska bylo 17 minut před plánovaným vypuštěním rozhodnuto o odkladu startu.

Společnost SpaceX dnes na twitteru brzy odpoledne SELČ napsala, že "všechny systémy jsou připravené pro testovací let s astronauty NASA Robertem Behnkenem a Douglasem Hurleyem. Týmy dál sledují počasí."

To prakticky vzápětí potvrdil na sociální síti jiným tweetem ředitel Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstin. "Pokračujeme s vypuštěním dnes. Počasí zůstává výzvou s padesátiprocentní možnosti zrušení," napsal.

Jde o první let amerických astronautů americkou lodí z území Spojených států od roku 2011, kdy NASA ukončila program raketoplánů. Úřad proto také tuto událost označil jako Launch America (Start Amerika). Historické je ale zejména to, že do vesmíru dostane lidskou posádku poprvé soukromý dopravce. Crew Dragon i nosná raketa Falcon 9 patří společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska.

Odložený start z historického startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je dnes stanovený na 21:22 SELČ. Pokud vše proběhne podle plánu, Crew Dragon na orbitálním komplexu přistane o 19 hodin později, v neděli v 16:29 SELČ. Jestliže počasí zmaří i druhý pokus, je v záloze třetí možnost odletu v neděli ve 21:00.

Loď Crew Dragon letěla k ISS poprvé už loni v březnu, tehdy to ale bylo bez posádky. Na loňský první demonstrační let nyní navazuje druhý zkušební let, tentokrát s astronauty. Pokud bude vše úspěšné, získá Crew Dragon plné schválení NASA pro dopravu astronautů do vesmíru.