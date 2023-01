Příprava oprav Barrandovského mostu začne ve druhém čtvrtletí, dopravu neomezí

Praha - Přípravné práce letošních oprav pražského Barrandovského mostu začnou ve druhém čtvrtletí a dopravu neomezí. Práce, které vyžadují omezení dopravy, jsou plánované na květen a opravy skončí v srpnu. ČTK to dnes řekl dosluhující náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Zahájení prací na mostu budou předcházet opravy některých dalších komunikací. Rekonstrukce Barrandovského mostu začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a mají trvat vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Letos budou silničáři pracovat v severní polovině jižního mostu, tedy směrem ze Smíchova do Braníku, na horní části sjízdné rampy z ulice K Barrandovu a na spodní části jižního mostu přes Vltavu. "Přípravné práce bez omezení dopravy by měly začít již v průběhu druhého čtvrtletí. Termín zahájení prací, kdy je nutné zásadní dopravní omezení na mostě a rampě K Barrandovu, plánujeme na květen 2023. Hlavní práce by měly být směřovány do prázdninového provozu," uvedl Scheinherr.

Konec letošních dopravních omezení je naplánovaný na srpen. Ještě před zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu opraví správa silnic v Praze 5 křižovatku Janáčkova náměstí a Jiráskova mostu.

Vůbec první oprava Barrandovského mostu začala loni 16. května. Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu se v létě dokončení oprav posunulo do 29. září a následně podruhé o další více než dva týdny do 17. října. Dělníci loni například zdemolovali nájezdovou rampu ze Strakonické a vystavěli novou, uvnitř mostu provrtali průchody, kterými natáhli nová předpínací lana nebo opravili povrchy vozovek, zábradlí či římsy.

Po mostě loni projíždělo při rekonstrukci ve směru od Strakonické ulice k Jižní spojce v průměru 59.300 aut denně, což je proti běžnému stavu o 17 procent méně. Ve směru na Prahu 5 počet vozů klesl o šest procent na 67.500 aut. "Opravu jsme připravovali tři roky a toto úsilí se vyplatilo, dopravní kolaps v Praze nenastal. Věřím, že i díky ohleduplnosti řidičů vše proběhne hladce také letos," uvedl Scheinherr.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.