Příprava Nejedlého cesty do Ruska nebyla standardní,míní Petříček

Praha - Příprava cesty poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého do Ruska nebyla standardní, vyvolává spekulace. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Chtěl by zlepšit komunikaci ministerstva s prezidentovou kanceláří. V jejím zájmu podle Petříčka je, aby cesty externího poradce byly transparentní. Nejedlý se v Moskvě setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem.

Na cestu upozornily servery Respekt a Aktuálně.cz. Nejedlý jim ve čtvrtek před odletem řekl, že v Moskvě bude jednat s administrativou prezidenta Putina o vztazích a vzájemných návštěvách. Podle Deníku N by se schůzka Zemana s Putinem mohla uskutečnit v první polovině příštího roku. Setkat se spolu měli už letos při oslavách výročí konce druhé světové války, Zeman ale nakonec kvůli pandemii do Ruska neodletěl.

"Příprava cesty nebyla podle mého názoru úplně standardní a i z mého pohledu to vyvolává spekulace, které v tuto chvíli nejsou ani potřeba. Z mého pohledu by to mělo být v zájmu Kanceláře prezidenta republiky, aby takové cesty, pokud se jedná o externí poradce, probíhaly co nejtransparentněji," uvedl ministr. O záležitosti dnes bude mimo jiné hovořit s ředitelem hradní diplomacie a zmocněncem pro konzultace s Ruskem Rudolfem Jindrákem.

"Mně se nelíbí, že ta cesta byla připravovaná bez účasti zastupitelského úřadu a že jsme ten termín zjistili až na poslední chvíli. To, že dlouhodobě kancelář prezidenta o setkání pana Nejedlého s poradcem prezidenta Putina Ušakovem usilovala, to jsme v obecné rovině věděli. Nicméně o této konkrétní cestě jsme se dozvěděli na poslední chvíli. Chtěl bych do budoucna, abychom komunikaci s kanceláří prezidenta určitě zlepšili," poznamenal Petříček, který obdržel zápis z Nejedlého jednání.

S Jindrákem bude Petříček dnes hovořit také o konzultacích s Ruskem. Jindrák má na základě pověření vlády řešit problémy ve vzájemných vztazích. Rusko má zastupovat první náměstek ministra zahraničí Vladimir Titov.

"V tuto chvíli se řeší stále obsah jednání. Musím zdůraznit, že pro mě není přijatelné, aby v rámci konzultací se řešila témata, která nastoluje pouze jedna strana. Do značné míry z toho mám pocit, že zde přetrvává jistá přezíravost z ruské strany k zájmům České republiky, k tématům, které do konzultací chceme vnést my. Ať už jsou to třeba historická témata v oblasti československých legionářských památníků a pomníků v Rusku, i témata pozitivního charakteru," poznamenal.

"My se nechceme pouze bavit o tom, co říká Rusko, že jsou témata, která jsou problematická. Vidím celou řadu témat, která jsou problematická i pro nás," dodal ministr.

Ruské velvyslanectví v Praze nedávno kritizovalo odstranění podstavce k soše maršála Ivana Koněva v Praze 6 a uvedlo, že se čeští partneři vyhýbají dialogu v rusko-českých konzultacích. Spor kolem pomníku vojevůdce, který se městská část před časem rozhodla odstranit, je jedním z hlavních problémů ve vzájemných vztazích.

Jindrák výtku ambasády odmítl, podle něj se s ruskou stranou vede na pracovní úrovni dialog. Zatím se podle něj české a ruské představy rozchází v tom, jak mají konzultace probíhat. Zároveň poukázal na okolnosti kolem pandemie. K postupu v řešení potíží je podle něj potřeba osobní kontakt, což nyní není možné.