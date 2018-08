Praha - Úterním koncertem na pražském Václavském náměstí, kde zazní největší hity 60. let v podání současných zpěváků, vyvrcholí připomínka 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy z 21. srpna 1968. Koncert pořádá Český rozhlas ve spolupráci s pražským magistrátem. Před budovou rozhlasu se v úterý uskuteční několik akcí.

Zatímco v horní části Václavského náměstí začali dnes organizátoři chystat pódium, v budově rozhlasu ve Vinohradské ulici zkoušeli zpěváci písně spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Na večerním koncertě vystoupí například Marta Kubišová, Marta Jandová, ale i Aneta Langerová, Vojta Dyk, Matěj Ruppert, a Petr Malásek.

Langerová bude na koncertě zpívat píseň Nevidomá dívka od Karla Kryla. "Už jsem jednou Nevidomou dívku zpívala, a to k výročí Karla Kryla, tak jsem si říkala, že by bylo hezké si ji zopakovat. Hlavně ten text je dokonalý a krásný," řekla novinářům po zkoušce zpěvačka.

"Mám pocit velkého respektu a úcty ke všem, co v roce 1968 žili a kteří třeba i položili život za tu dobu, která potom přišla, za svobodu slova a celého života, celé existence. To je pro mě to nejzásadnější, proč vystupuju na takovémto koncertě," vysvětlila. Podle ní je důležité si podobné události neustále připomínat. "Nemám ale pocit, že vyloženě zapomínáme. Akcí na podporu naší paměti je ve společnosti hodně a já jsem za to jenom ráda," řekla Langerová.

Vystupovat na jednom pódiu například s Martou Kubišovou považuje zpěvačka za velkou čest. "Kdykoliv je potkám, kdykoliv vidím někoho takového jako je Marta Kubišová, mám tendenci se sklánět. Je to pro mě i takový vzor čistoty člověka a lidskosti," dodala Langerová.

Připomínku výročí srpnových událostí roku 1968 zahájí v úterý dopoledne před budovou Českého rozhlasu pietní akt k uctění památky padlých. Součástí akce bude také speciální třináctihodinové živé vysílání Českého rozhlasu s názvem Studio '68, které začíná již 20. srpna ve 21:00. Jeho moderátoři Jan Pokorný a Martin Veselovský provedou jak přítomné návštěvníky i posluchače minutu po minutě událostmi srpnové noci roku 1968.

Český rozhlas dále nabídne předpremiéru filmu Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka a krátký film o událostech roku 1968 z pohledu pěti režisérů ze zemí Varšavské smlouvy s názvem Okupace 68.