Případy 1. oddělení přinesou nové kauzy, tým doplní policistka

Praha - Na televizní obrazovky se 5. září vrátí seriál České televize inspirovaný skutečnými policejními kauzami Případy 1. oddělení. Známí hrdinové přijdou s 13 novými případy, policejní tým tvořený dosud jen muži doplní policistka a doba, v níž se nové případy odehrály, ovlivnila i podobu práce policie. Třetí řadu seriálu dnes tvůrci a protagonisté představili novinářům.

"Detektivka jako žánr tady funguje dlouhá léta a nám se to ukazuje teď v létě, kdy opakování Hříšných lidí města pražského láme rekordy sledovanosti. Myslím si, že české publikum českou detektivku opravdu miluje," řekl dnes generální ředitel ČT Petr Dvořák k velké oblibě seriálu. "Projekt má skvělý výrobní tým a zároveň skvělé obsazení. Důležitá je také autenticita, kterou tam Pepa (Mareš) dokázal dostat, protože to prožil," doplnil. Scenáristou seriálu je bývalý kriminalista Josef Mareš, s nímž spolupracuje novinář Jan Malinda.

V oblíbeném seriálu, jehož předchozí řady lákaly k obrazovkám až 1,7 milionu diváků, se opět představí Ondřej Vetchý, Filip Blažek, Petr Stach, Miroslav Vladyka, Miroslav Hanuš, Ondřej Malý, Igor Chmela či Sabina Remundová. Do týmu pražské kriminálky navíc nově přibydou Barbora Bočková a Juraj Loj.

Bočková hraje novou posilu týmu. Výhradu, že v policejním týmu chybí výrazná postava ženy, u zrodu první série tvůrci odmítali. Odvolávali se na fakt, že ženské zastoupení v reálném 1. oddělení bylo tehdy minimální. Během let se ale počet žen na pražském oddělení vražd navýšil. Tento fakt autoři zohlednili přidáním postavy kriminalistky Adély Čulíkové. Příjmení má po policistce, která stejně jako postava Adély před lety zasahovala v pražských ulicích v rámci oddělení pro boj s kapesními krádežemi. Na 1. oddělení však nepracovala a není předobrazem postavy.

Třetí série se odehrává po šesti letech od posledních případů. Na pražském 1. oddělení se změnilo mnohé. Manažerský titul MBA je více než kriminalistická praxe. Porady se vedou po skypu, zavedly se elektronické knihy jízd a excelové tabulky na vše a staré se potkává s novým, uvádějí tvůrci.

Ke známým vyšetřovatelům se připojují nové postavy, vznikají nové vztahy i animozity. Vyšetřovatel Tomáš Kozák v podání Ondřeje Vetchého je na vrcholu. Jeho týmu se zvedla objasněnost případů a Kozák se stává mediálně známou osobností.

"Nepopisujeme, neodhalujeme do detailu všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. Když ale víte, že jsou to skutečné případy, když vidíte, jaké hrůzy jsou si lidi schopní navzájem dělat, tak je to šokující a lezou vám oči z důlků. (...) Ztráta lidského rozměru a lidské sounáležitosti je neuvěřitelná," říká Vetchý.

Mareš také dnes uvedl, že za 20 let, které tři série Případů 1. oddělení obsáhly, se změnili také pachatelé. Ti se dnes často nepřiznávají ke svým činům, nespolupracují, neúčastní se rekonstrukcí, přesto je policie usvědčí.