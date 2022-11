Případů pašování měn přibývá, na Liberecku proto cvičili se psy celníci 11 států

Heřmanice (Liberecko) - Případů nelegálního dovozu bankovek v důsledku konfliktu na Ukrajině a migrace přibývá nejen v ČR, ale i v dalších zemích. Ve výcvikovém zařízení celní kynologie v Heřmanicích na Liberecku proto tento týden cvičili se svými psy celníci z 11 evropských států. Asi nejzásadnějším poznatkem je, že psi dokážou vycítit i bankovky měn, na které nejsou vycvičeni. Novinářům to dnes řekl ředitel odboru dohledu Generálního ředitelství cel Petr Müller.

"Panovala trochu obava, že psi na jiné typy bankovek nebudou reagovat, a musím říci, že se to nepotvrdilo. Naopak. Pes, co se poprvé dostal do kontaktu třeba s dolary, tak úplně bez problémů reagoval," řekl Müller. Žádné zásadní rozdíly podle něj nejsou ani ve výcviku.

Podle prvního zástupce generálního ředitele celníků Davida Chovance je potřeba psy na vyhledávání bankovek cvičit i s ohledem na rostoucí počty dovozů hotovosti v souvislosti s migrací z Blízkého východu a válkou na Ukrajině. "To se týká především převozu hotovosti v souvislosti s obcházením mezinárodních sankcí, které jsou uvaleny na ruské, běloruské občany, instituce a další," řekl Chovanec. Takto dovezené peníze podle něj většinou slouží k financování nějaké další trestné činnosti.

Pro osoby přijíždějící do ČR ze země mimo Evropskou unii nebo naopak odjíždějící platí povinnost oznamovat převozy peněz nad hodnotu 10.000 eur (cca 250.000 Kč). Podle celníků už jako dříve neplatí, že se s tím setkávají jen na ruzyňském letišti. Vycvičené psy celníci nasazují od letošního roku i při kontrolách poštovních zásilek a chtěli by je využívat i při silničních kontrolách. "Usilovali jsme o rozšíření oprávnění i pro kontrolu vnitrozemí, to jsme zatím nezískali," řekl Müller.

Pašování peněz vozidly není ale podle poznatků celníků zřejmě nic ojedinělého. Müller dnes upozornil na nedávný náhodný záchyt milionů eur (desítky mil. Kč) v osobním vozidle. S ohledem na pokračující vyšetřování zatím nemohl být konkrétní, případ ale podle něj souvisel s nelegální migrací a jejím financováním. "Stal se na trase mezi Prahou a Brnem a je pravděpodobné, že takových záchytů bude přibývat," dodal.

Čeští celníci mají pět psů na vyhledávání bankovek, z toho dva jsou ve výcviku. Základní výcvik trvá tři a půl měsíce. Třeba Moldavsko má zatím jediného takto vycvičeného psa, pro získání dalších zkušeností proto do Heřmanic přijela Olivia Sanduleacová. S nárůstem počtu případů pašování bankovek se podle ní potýkají od zahájení války na Ukrajině. "Měli jsme hodně záchytů na letišti, na hranicích s Rumunskem a Ukrajinou. Nejvíc, co jsme zachytili, bylo 1,5 milionu eur (36,5 mil. Kč). To ale bylo z Evropy do Moldavska už minulý rok," řekla dnes novinářům.

To, že pašování bankovek je relativně snadné, předvedli dnes v Heřmanicích figuranti a figurantky. Jedna z nich ukryla do boty svazek asi 20.000 eur (487.000 Kč), což navenek nebylo vůbec vidět. Pes ale dokázal bankovky čichem odhalit.