Případů nákazy v ČR ve středu přibylo 160 na 6301

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve středu podle ministerstva zdravotnictví o 160 na 6301, v předchozích třech dnech se přitom denní nárůst držel pod stovkou. S nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zemřelo v nemocnicích dosud 166 lidí, uzdravilo se jich 819. Údaje o obětech a evidovaných vyléčených jsou platné ke středečnímu podvečeru, nová čísla ministerstvo zveřejňuje každý den kolem 8:30.

Denní nárůst se vrátil k podobným číslům z předchozího týdne za pátek a sobotu, kdy přibylo 163 potvrzených případů, respektive 170. V dalších dnech pak jejich počet klesl. Na číslo má vliv množství provedených testů, za středu ho ministerstvo zdravotnictví zatím nezveřejnilo. Dohromady jich ke středečnímu odpoledni evidovalo 137.672.

Nejvyšší počet potvrzených případů nákazy koronavirem z regionů v Česku je nadále v Praze, a to 1492. V hlavním městě je také největší podíl nakažených v přepočtu na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel Prahy připadá téměř 107 zaznamenaných případů covid-19. Druhý největší podíl nakažených má Olomoucký kraj, kde je na 100.000 lidí zhruba 95 případů covid-19.

Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat krajských hygienických stanic na lidi ve věku od 45 do 54 let, těch je necelá pětina. Se 17 procenty pak následuje věková skupina 35 až 44 let. Senioři ve věku od 65 do 74 let tvoří zhruba desetinu všech nakažených, skupina od 75 do 84 let se na celkovém počtu potvrzených případů podílí asi šesti procenty a starší 85 let necelými čtyřmi procenty.

Nejvíce zemřelých lidí s covid-19 ze všech regionů má rovněž Praha, a to 69. Ve většině krajů evidují počty úmrtí v řádu jednotek. Jedinou oběť má Zlínský kraj, nejméně ze všech regionů. Většina zemřelých byla ve věku nad 75 let. Zhruba třetinu z celkového počtu úmrtí tvoří lidé ve věku 75 až 84 let a další třetinu lidé ve věku 85 a více let. Ve věku pod 25 let na tuto nemoc nezemřel nikdo, do 35 let jeden člověk.