Případů koronaviru poprvé od 10. ledna proti předchozímu týdnu ubylo

Praha - V sobotu přibylo v Česku 18.268 nově potvrzených případů koronaviru, o 77 méně než o prvním víkendovém dni o týden dříve. Je to první mezitýdenní pokles od 10. ledna, tedy za posledních dva a půl týdne. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se v sobotu po dvou dnech vrátil pod 2000, i tak je ale o téměř 450 případů vyšší než před týdnem. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Vedle téměř 18.300 nových případů zaznamenali hygienici o prvním víkendovém dni také 3156 lidí s podezřením na opakovanou nákazu koronavirem. Jejich celkový počet od začátku epidemie se blíží 99.000.

Podle předběžných údajů provedly laboratoře v sobotu 64.600 testů na koronavirus. Bylo to zhruba o 30.000 méně než před týdnem.

Za posledních sedm dní připadá v Česku 2223 nově potvrzených případů koronaviru v přepočtu na 100.000 obyvatel. Je to o jeden případ méně než kolik statistiky uváděly v sobotu.

Nejrychleji se infekce i nadále šíří v Praze a Středočeském kraji. Na 100.000 obyvatel tam připadá 2861, respektive 2658 nových případů za posledních sedm dní. V hlavní městě sedmidenní incidence oproti pátku klesla.

Naopak nejpříznivější epidemická situace je na Vysočině. V přepočtu na 100.000 lidí tam připadá 1767 nově odhalených případů za poslední týden.

Nadále vysoká zůstává pozitivita testů. U preventivních testů, kterých se provádí nejvíce, podíl pozitivně testovaných vzrostl v sobotu na 25 procent ze 14,6 procenta před týdnem. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních ze 18,8 na 24,4 procenta. Podíl pozitivních u diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se za týden zvýšil z 36,3 na 44,1 procenta. Údaje o počtech pozitivních testů za předchozí den ale bývají neúplné a zpětně se mohou významně měnit.

V souvislosti s covidem bylo v sobotu v nemocnicích 1989 pacientů, z toho 177 v těžkém stavu. Oproti pátku klesl počet hospitalizací o 200, avšak v mezitýdenním srovnání naopak stoupl o 448. Těžkých případů stále ubývá, před týdnem jich bylo 211.

Od začátku epidemie v březnu 2020 se novým typem koronaviru v Česku prokazatelně nakazily téměř tři miliony lidí. Zemřelo 37.184 z nich. Za posledních sedm dní zemřelo v Česku 117 lidí pozitivně testovaných na covid, tedy v průměru zhruba 17 za den. Denní průměr od začátku ledna je 32 úmrtí.

Zdravotníci v sobotu podali lidem 11.533 dávek vakcíny, která by měla chránit před těžkým průběhem onemocnění. Bylo to o 600 dávek více než před týdnem. Z dlouhodobějšího hlediska ale zájem o vakcinaci v posledních týdnech klesá. Za prvních šest dní tohoto týdne zdravotníci aplikovali celkem 220.000 dávek, zatímco ve shodném období předchozího týdne to bylo o 71.000 dávek více.

Od začátku vakcinace v prosinci 2020 bylo v Česku aplikováno přes 17 milionů dávek. Plně očkováno bylo téměř 6,8 milionu lidí. Posilující dávku dostalo přes 3,7 milionu lidí.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 2861 Středočeský 2658 Plzeňský 2271 Zlínský 2264 Královéhradecký 2263 Ústecký 2220 Pardubický 2183 Liberecký 2032 Jihomoravský 2009 Olomoucký 1908 Karlovarský 1901 Jihočeský 1890 Moravskoslezský 1859 Vysočina 1767

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví