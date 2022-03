Případů covidu v sobotu ubylo, počet hospitalizovaných klesl pod 2000

Praha - V Česku přibylo v sobotu 4422 nově potvrzených případů covidu-19, v mezitýdenním srovnání o 139 méně. Je to nejnižší sobotní nárůst za devět týdnů. Klesl rovněž počet podezření na opakovanou nákazu nový koronavirem, a to o 70 na 755 případů. Počet provedených testů ale klesl o pětinu. Hospitalizovaných s covidem bylo v sobotu poprvé od 25. ledna méně než 2000. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Počty nakažených v mezitýdenním srovnání zhruba od začátku února klesaly, ale v tomto týdnu začaly růst. Výjimkou bylo úterý a první víkendový den.

Na 100.000 obyvatel připadá v Česku 500 nových případů covidu za posledních sedm dní, o 14 méně než v sobotu o týden dříve. Nejvyšší incidenci vykazuje Plzeňský kraj a Vysočina, nejnižší Karlovarský a Liberecký kraj.

Nadále klesá počet lidí v nemocnicích, kteří měli pozitivní test na covid. V sobotu jich bylo 1944, z toho 115 jich bylo v těžkém stavu. Oproti stejnému dni předchozího týdne to představovalo pokles hospitalizací o 226 případů. Pacientů v těžkém stavu ubylo 57.

Laboratoře provedly tuto sobotu 16.560 testů na přítomnost nového typu koronaviru, o 4300 méně než o týden dříve. Naopak vzrostl zájem o očkování. V první den tohoto víkendu zdravotníci podali 1040 vakcíny proti těžkému průběhu covidu, v mezitýdenním srovnání zhruba o 250 více.

První případy koronaviru v Česku se potvrdily 1. března 2020. Za dobu trvání epidemie se v zemi prokazatelně nakazilo téměř 3,7 milionu lidí, zemřelo 39.138 z nich.