Případů covidu dál ubývá, podezření na omikron je v dalších krajích

Praha - Epidemie koronaviru v Česku začala zpomalovat, potvrzených případů v mezitýdenním srovnání ubývá už sedm dní po sobě. Středečních 16.179 odhalených nákaz bylo zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Nejméně za prosinec bylo také hospitalizovaných s covidem-19. Riziková koronavirová varianta omikron se po Liberci možná objevila v dalších třech krajích. Ještě před Vánocemi se ze šesti na pět měsíců zkrátí možný odstup přeočkování proti covidu-19 pro lidi nad 55 a 50 let.

Na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní připadá 979 nově potvrzených nákaz, pod 1000 se incidenční číslo dostalo poprvé od 21. listopadu. Od středy kleslo s výjimkou Ústeckého kraje ve všech regionech. Zpomalování epidemie ukazuje také reprodukční číslo, které udává kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný. Sedmým dnem zůstává pod klíčovou hodnotou jedna.

Nemocnice jsou covidovými pacienty nadále silně zatížené, středečních 6478 hospitalizovaných je ale nejméně v prosincových dnech. V těžkém stavu je 1072 pacientů s koronavirem. V posledním týdnu s nákazou denně umřelo v průměru každý den víc než 100 lidí, od začátku epidemie loni v březnu je úmrtí 34.129.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dnes zveřejnil na twitteru 11 doporučení k nadcházejícím vánočním svátkům. Radí vyhnout se větším skupinám lidí, dodržovat rozestupy, odložit večírky a setkávat se raději venku. Lidé by také měli využít možnost nechat se před rodinnými setkáními otestovat na covid-19, pokud se necítí dobře. Ministerstvo chce podle Vojtěcha také minimálně o rok prodloužit platnost pandemického zákona, která by jinak skončila v únoru příštího roku. Návrh novely chce ministerstvo v pátek probrat s AntiCovid týmem budoucí vládní koalice.

Koronavirová varianta omikron, která se dosud potvrdila u dvou lidí v Liberci, se možná objevila i v dalších třech krajích. Laboratoře prověřují osm případů, šest je podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové z Jihomoravského kraje a po jednom v Praze a ve Středočeském kraji. Na jižní Moravě je podezření na omikron u dvou zdravotních sester z Fakultní nemocnice Brno, dvou jejich dětí a také u dvou žáků základní školy v Adamově na Blanensku. "Všechny naše případy mají buď bezpříznakový průběh nebo velmi lehký průběh," uvedla Svrčinová.

Omikron je podle všeho nakažlivější než předchozí typy koronaviru, uvedli dnes zástupci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Podle Vojtěcha ale omikron zřejmě není nebezpečnější než nyní v Česku nejvíce rozšířená koronavirová varianta delta.

Imunita u lidí, kteří prodělali covid s některou z předcházejících variant, není proti omikronu moc dobrá, řekl molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Zatím ale podle něj nejsou data o tom, že by omikron způsoboval horší průběh onemocnění. Očekává se snížení účinnosti vakcín, pomoci může přeočkování, dodal.

Přeočkování by mohla zrychlit nová pravidla. Lidé nad 55 let budou moci od 13. prosince dostat posilující dávku očkování proti covidu-19 už po pěti měsících, od 20. prosince se odstup mezi dokončeným očkováním a třetí dávkou zkrátí také pro lidi na 50 let, oznámil dnes premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). V současné době mohou dostat třetí dávku po pěti měsících lidé starší 60 let a chronicky nemocní, pro ostatní je minimální odstup půl roku.

Posilující dávku zatím dostalo víc než 1,36 milionu lidí, ve středu si pro ni přišlo 78.266 lidí, což je dosud nejvíc za jeden den. Podle dlouhodobého sociologického výzkumu Život během pandemie se chce nechat přeočkovat asi 82 procent lidí, kteří už vakcínu dostali. Denní počty podaných dávek sice v mezitýdenním srovnání rostou, ubývá ale zájemců o první dávku. Dokončenou vakcinaci má necelých 6,5 milionu lidí, což podle ministerstva zdravotnictví představuje 60,2 procenta ze všech obyvatel.

Zavedení povinného očkování proti covidu-19 pro vybrané profesní skupiny a pro lidi nad 60 let plně podporuje Společnost infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, oznámila. Příslušná vyhláška ministerstva zdravotnictví má vyjít ve Sbírce zákonů do konce týdne.

Ministerstvo školství se nyní s ohledem na covid-19 nechystá upravit jarní přijímací, maturitní ani závěrečné zkoušky. Pokud by se plošně zavřely školy, mohlo by podobně jako v minulém školním roce změnit termín, délku či obsah zkoušek, řekl v rozhovoru s ČTK ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Pět desítek vojáků, kteří pomáhali během epidemie v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních, dnes obdrželo medaile Karla Kramáře. Babiš jim je předal na pražském Vítkově. Do řešení pandemické krize se zapojilo několik tisíc vojáků, rozváželi také materiál, hlídali uzavřené hranice a pomáhali při testování, očkování a hledání kontaktů nakažených.