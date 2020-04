Případné další omezení cestování by podle Petříčka muselo být přiměřené

Praha - Po skončení nouzového stavu je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Muselo by ale jít o přiměřený krok, napsal na dotaz ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V současnosti se v souvislosti s omezením cestování kvůli pandemii koronaviru vláda opírá o zákon o bezpečnosti České republiky ve spojení s krizovým zákonem, uvedl. Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března.

Petříček zdůraznil, že v případě prodloužení omezení cestování musí jít o přiměřený krok. "Zákaz na rok a více už bych, stejně jako někteří ústavní právníci, osobně považoval v současné situaci za nepřiměřený," uvedl. O tom, že by hranice měly být uzavřené jeden rok, hovořil v neděli na Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v březnu uvedl, že cestování by mohlo být omezeno rok či dva.

"Jsem zastáncem postupného uvolňování cestování po skupinách obyvatel v nejbližších týdnech a měsících, nikoliv letech," dodal Petříček.

Neomezené cestování není podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) otázkou letošní letní sezony. Češi by mohli případně vyjet do vybraných zemí s nízkým rizikem nákazy. Mohlo by to být Chorvatsko nebo Slovensko. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s možným zmírněním zákazu cestování do zahraničí znát nejprve data od expertů.

Podle krizového zákona lze za nouzového stavu či stavu ohrožení státu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. Vláda je podle zákona oprávněna například nařídit zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném území nebo přijmout opatření k ochraně státních hranic, pobytu cizinců či osob bez státní příslušnosti. Nouzový stav aktuálně platí do 30. dubna. Podle Hamáčka ho bude nutné opětovně prodloužit.

Ústavní právník Jan Kysela minulý týden na dotaz ČTK uvedl, že teprve soudní rozhodnutí mohou objasnit, zda kabinet mohl kvůli epidemii nového typu koronaviru uzavřít hranice v současné míře.