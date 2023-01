Případ zpronevěry peněz z účtu olomoucké základní školy otevře soud v únoru

Olomouc - Případ zpronevěry více než 14,5 milionu korun z účtu jedné z olomouckých základních škol otevře olomoucký krajský soud v únoru. V prosinci podal žalobce obžalobu ze zpronevěry na bývalou účetní školy. Žena se k činu přiznala, kauza tak případně může skončit i dohodou o vině a trestu, zjistila ČTK. Ženě hrozí sazba pět až deset let vězení. Peníze sedmapadesátiletá žena podle kriminalistů zaslala virtuálnímu zahraničnímu příteli, který se vydával za amerického lékaře.

Vyšetřování kriminalisté ukončili s návrhem na obžalobu na začátku prosince loňského roku, obžaloba ze zpronevěry byla podána v polovině téhož měsíce, řekl ČTK státní zástupce Jan Beránek. "Líčení je nařízeno na 9. února," uvedl žalobce. Upřesnil, že obžalovaná se k činu přiznala již na policii. Je tak možné, že se podaří oběma stranám sjednat dohodu o vině a trestu ještě před začátkem jednání nebo při jeho zahájení, obžalovaná také může případně na začátku jednání vyslovit svou vinu. S touto alternativou počítá i soudce Eduard Ondrášek. "Jednání je nařízeno pouze na jeden den. Není to složitý případ, pokud se tam neobjeví něco neočekávaného," řekl dnes ČTK soudce.

Podle informací ČTK se událost stala v ZŠ Holečkova, která je nadřízenou organizací pro ZŠ Rooseveltova a čtyři školky. Peníze podle kriminalistů z odboru hospodářské kriminality žena postupně převáděla z účtu svého zaměstnavatele na svůj bankovní účet od 25. dubna do 14. června loňského roku. Obratem je vyměnila za eura, která převedla na několik zahraničních účtů v domnění, že je zasílá na úhradu poplatků spojených s doručením cenného balíku od virtuálního zahraničního přítele vydávajícího se za amerického lékaře na misi v Jemenu, uvedl již dříve policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na věc se přišlo poté, co banka vedení školy upozornila na to, že na účtech nejsou prostředky na výplaty. Škole nakonec muselo finančně pomoci město. Sedmapadesátiletá žena, která ve škole pracovala řadu let, byla propuštěna. Událost nakonec stála místo i ředitele školy, který odstoupil z funkce. Zpronevěřené finance se zatím nepodařilo dohledat, zjistila ČTK.