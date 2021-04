Případ Vrbětice slouží jen ke strašení lidí místo covidu, míní exprezident Klaus

Praha - Bývalý prezident Václav Klaus si myslí, že současná kauza Vrbětice slouží vládě i "s ní spjaté pseudoopozici" jen ke strašení lidí, když už nezabírá strach z nemoci covid-19. Klaus to uvedl v prohlášení, které dnes na webu zveřejnil Institut Václava Klause.

"Nevěřil jsem, že se ještě někdy vrátím do padesátých let, byť s opačným znaménkem. Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů," uvedl bývalý prezident. Soudí, že pokud byl Donald Trump i nyní americkým prezidentem, "opožděná kauza Vrbětice by nenastala".

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s vicepremiérem a ministrem zahraničí Janem Hamáčkem (ČSSD) v sobotu večer na tiskové konferenci oznámili, že do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Česko kvůli tomu vyhostilo 18 členů ruských zpravodajských služeb z velvyslanectví v Praze. Moskva reagovala vypovězením 20 zaměstnanců české ambasády v Rusku. Vláda zvažuje další odvetné kroky, středopravicová opozice chce případ projednat ve Sněmovně a žádá společný postup EU a NATO proti narůstání ruského vlivu.

"Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe," uzavřel prohlášení k Vrběticím Klaus, který stál v čele státu v letech 2003 až 2013.

Jeho nástupce Miloš Zeman současnou eskalaci česko-ruských vztahů o víkendu komentoval jen prostřednictvím svého mluvčího. Osobně se má vyjádřit v neděli, což je podle mnohých opozičních politiků či komentátorů vzhledem k vyhrocenosti situace pozdě.